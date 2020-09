Joe Montana salva a su nieto de un secuestro. Joe Montana es recordado por sus legendarias actuaciones en los Super Bowls con los 49’s de San Francisco, sin embargo, la jugada más importante de su vida la realizó este fin de semana. El histórico exmariscal de campo y su esposa evitaron el secuestro de uno de sus nietos al interior de su domicilio.

Montana declaró al departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles que se encontraban en pleno descanso en su casa cuando se percataron que una mujer, que posteriormente fue identificada con el nombre de Sodsai Dalzell, ingresó al inmueble y tomó al nieto de ambos, que tiene nueve meses de edad.

El exjugador de San Francisco pidió a Dalzell que regresara al infante y que se calmara. La mujer acató la petición y huyó del domicilio de la familia Montana, empero, horas más tarde fue detenida por la policía. Sodsai enfrenta un par de cargos por robo y secuestro por el intento de secuestro del bebé.

Después de que el incidente se hiciera público, Montana utilizó su cuenta de Twitter para agradecer los comentarios y buenos deseos que recibió por parte de sus aficionados. Asimismo, solicitó que respetaran la privacidad de su familia en estos momentos. No dio más detalles sobre el incidente.

