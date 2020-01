Joe Judge será el entrenador de los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes de Nueva York habrían llegado a un acuerdo para convertir al coordinador de equipos especiales/entrenador de receptores de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Joe Judge, en el nuevo entrenador en jefe del equipo.

Los neoyorquinos anunciaron el día de ayer que entrevistaron para la vacante a Judge. Menos de 24 horas después de esa reunión, Judge informó a Bill Belichick, head coach de Nueva Inglaterra, que dejaría al equipo para tomar el puesto en los Gigantes.

The #Giants are hiring #Patriots ST coach and WRs coach Joe Judge, source said. He just informed Bill Belichick.

Joe Judge ha estado bajo la tutela de Belichick durante las últimas temporadas e incluso ha recibido consejos del histórico entrenador sobre cómo ser un coach efectivo; según reportó Ian Rapoport.

De acuerdo a Mike Garafolo, el encargado de los equipos especiales de los Patriotas ha perseguido su doctorado en docencia, lo que ilustraría que más allá de ser un entrenador es un maestro.

Judge tuvo una oferta para tomar el puesto de head coach en su alma mater, Mississippi State, sin embargo, retrasó su decisión el tiempo suficiente para recibir la propuesta de los Gigantes de Nueva York.

Los Gigantes se vieron en la necesidad de buscar nuevamente a un entrenador en jefe por tercera ocasión en cuatro años tras una nueva temporada decepcionante. Los neoyorquinos despidieron a Pat Shurmur después de que ganara solamente nueve juegos en sus únicos dos años al frente de la franquicia.

Nueva York también entrevistó a Matt Rhule para el cargo, sin embargo, este mismo día, las Panteras de Carolina anunciaron contrataría a Rhule para el puesto de entrenador en jefe. Ante esta situación, los Gigantes se apresuraron para firmar a Joe Judge.

New York Giants are finalizing a deal to make Patriots’ wide receivers coach Joe Judge their next head coach, league sources tell ESPN. Deal was in the works as of last night, which is another reason Matt Rhule took the Panthers’ HC job.

