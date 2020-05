Joaquín del Olmo recuerda sus errores como entrenador de Pumas. Joaquín del Olmo culminó un ciclo de cinco años como directivo de Real Oviedo, club de la segunda división de España, y ahora espera tener una nueva oportunidad en la Liga Mx como entrenador. Sobre su anterior experiencia como director técnico de Pumas, el ‘Jaibo’ aseguró que cometió algunos errores y que no se dio a respetar en el vestidor de ese equipo.

“Había gente que había sido mi compañera y no era el momento de ir porque yo siempre fui el más ‘jodón’ del vestuario y el más grande, y había mucho respeto hacia mi persona como jugador y ahí no hice diferencia; me equivoqué en el trato, me tenía que haber separado un poco más del plantel sobre todo de la gente que había sido mi compañera, pero de eso me di cuenta hasta después de que me fui, y las cosas fueron como son y con los jugadores hablé en su cara; a veces te equivocas, es parte de esto”, declaró al diario ‘Récord’.

Del Olmo apenas estuvo al frente de los Universitarios por seis partidos en el Clausura 2012, sin embargo, acepta que se equivocó al tomar la dirección del equipo. El tamaulipeco expresó que desea una segunda oportunidad de demostrar de sus capacidades como estratega con los Felinos.

“Me apresuré en ir a Pumas porque pensé que me iba a ir bien, me la jugué y lo terminé pagando, pero sí me gustaría regresar, sacarme la espina. Me encantaría tener revancha, pero eso me lo tengo que ganar y demostrar que soy capaz”, agregó.

Joaquín del Olmo no entrena a un club desde el Apertura 2013, cuando estuvo al frente de los Correcaminos de la UAT, en el Ascenso Mx. Anterior a eso, dirigió a los Tiburones Rojos de Veracruz y a los Xolos de Tijuana, a quienes llevó al máximo circuito.

