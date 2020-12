Joao Maleck podría jugar con Atlas. Joao Maleck recuperó su libertad el martes, después de estar recluido en el penal de Puente Grande por casi 18 meses, y no pierde la esperanza de retomar su carrera como futbolista. El juvenil delantero pertenece a Santos, sin embargo, se ha rumoreado que podría jugar con Atlas.

¿Joao Maleck en Atlas? El futbolista no descarta fichar con los rojinegros https://t.co/y6n8BIrJnO pic.twitter.com/OfybiGyks2 — MedioTiempo (@mediotiempo) December 16, 2020

Ante la posibilidad de militar con los Rojinegros, Maleck aseguró que aún no tiene definido en dónde jugará, empero, no descartó que pueda quedarse en el estado de Jalisco para incorporarse a las Margaritas.

“Mi contrato sigue vigente con ellos (Santos), pero no tengo definido donde será mi futuro. De momento no puedo hablar nada de eso, pero obviamente se van a analizar todas las opciones, no le cierro la puerta a esa opción (jugar en el Atlas) y vamos a ver qué es lo mejor”, declaró el futbolista.

Maleck confirmó que tendrá una plática con la directiva de Santos, dueño de su carta, para conocer sus planes con él. Asimismo, descartó que pueda emigrar a otro país para jugar, debido a que debe cumplir con sus obligaciones legales en México tras obtener su libertad condicional.

Joao Maleck no le cierra la puerta al Atlashttps://t.co/2gFMBIiaVI — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) December 16, 2020

“Seguro tendré un acercamiento con ellos hoy, a ver qué pasa y bueno, como les dije ayer, mi contrato sigue vigente con ellos, pero aún no tengo definido dónde va a ser mi futuro… No creo, afectaría el salir del país, obviamente no podré, pero sin duda yo estoy a disposición de las leyes. Aquí así me lo estipulan que tenga que venir cada mes o no sé, la verdad aún no sé muy bien, pero aquí voy a estar”, añadió.

"No le cierro la puerta a esa opción". 🔥



Maleck no niega poder jugar para Atlas 😱https://t.co/OV3dK5djiJ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 16, 2020

Joao Maleck se declaró culpable hace unos meses de homicidio culposo por la muerte de una pareja de recién casados. El futbolista ocasionó el deceso de estas personas al estrellar su vehículo, el cual manejaba en exceso de velocidad y estado etílico.

