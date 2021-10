Joan Laporta esperaba que Messi jugara de a gratis. Lionel Messi reveló que no se arrepiente de haber salido de Barcelona, pero ese sentir no lo comparten en el club. En entrevista, Joan Laporta, presidente de los Cules, dijo que esperaba que Leo decidiera jugar sin cobrar un solo euro para que pudieran inscribirlo en la plantilla, algo que finalmente no ocurrió.

“Sí tuve la esperanza es que a última hora hubiera un cambio de ritmo y dijera: ‘Juego gratis’. Me hubiera acabado de convencer del todo, pero no podemos pedir a un jugador del nivel de Messi que hiciera esto”, declaró el directivo a RAC 1.

🔴🎙 LAPORTA:



😳 “Tuve la esperanza hasta el último momento de que Messi decidiera jugar gratis en el Barça”.



Vía RAC 1 pic.twitter.com/S1K6wxxeLq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 8, 2021

Asimismo, recordó que Messi y su familia querían continuar en Barcelona, sin embargo, las complicaciones que hubo durante las negociaciones terminaron por acabar con la relación histórica.

Joan Laporta esperaba que Messi jugara de a gratis con Barcelona

“No me enfadé con Messi pero llega un momento que cuando las dos partes ven que no podrá ser hay una cierta decepción de las dos partes. Y yo sé que tenían un deseo de quedarse pero también tenían mucha presión por la oferta que tenían. Creo que ellos sabían que si no seguían se iban al PSG”, agregó.

"Laporta":

Por sus declaraciones sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona pic.twitter.com/VZtYOozj4j — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 8, 2021

Finalmente, explicó la decisión de mantener a Ronald Koeman y recordó que durante su primera etapa con el club vivió una situación similar con Frank Rijkaard. “Después de escuchar a mi gente de confianza, llego a la conclusión de que tengo que actuar como hice con Rijkaard. Merece confianza. Primero es un culé que quiere al Barça y hablando con él lo notas. Después es un mito del barcelonismo”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen