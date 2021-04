Joan Laporta confirma permanencia de Barcelona en la Superliga. Menos de un día después de que la mayoría de los clubes que integraban la Superliga de Europa anunciaran su salida, Joan Laporta confirmó que Barcelona continuará en este torneo que de momento se encuentra pausado, según señaló el miércoles por la noche Florentino Pérez, presidente de Real Madrid.

“Sigue existiendo (la Supercopa), aunque hayan existido presiones sobre algunos clubes”, declaró el presidente de los Blaugranas en entrevista con TV3. Laporta aseguró que el club “se mantiene firme en el proyecto”, en un espaldarazo a Florentino, que pareció quedarse solo tras la desbandada de seis equipos de la Premier League.

El presidente de Barcelona recalcó que debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, los equipos de futbol necesitan generar mejores recursos. “Lo evidente es que necesitamos más recursos para que esto (el futbol) sea un gran espectáculo y estoy seguro que habrá un entendimiento… Los clubes grandes aportamos muchos recursos y debemos tener la palabra respecto al reparto económico”, añadió.

Asimismo, señaló que la decisión de continuar en la Superliga de Europa no será una que tome por sí solo y reveló que consultará a los socios del club acerca de la participación de los Culés en este polémico torneo, el cual considera que “tiene que ser una competición atractiva y basada en los méritos deportivos”.

Después de que la Superliga entró en crisis por la salida de los conjuntos de la Premier League y las amenazas lanzadas por la UEFA, Florentino Pérez dio la cara y develó que ninguno de los 12 equipos legalmente ha roto su vínculo con este campeonato.

“Seguimos todos. Nadie ha pagado una penalización. No se precipita la salida de este proyecto. Había un club que no tenía mucho interés pero ha firmado un contrato vinculante. No es un movimiento asambleario”, declaró el presidente de los Merengues a Cadena Ser.

Tras dos días de intensa polémica, amenazas y enojos, Florentino Pérez declaró que la Superliga quedó en “pausa”, pero descartó que este haya sido su final.

