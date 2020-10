Joan Gaspart pide cara a cara con Figo para aclarar traición.

Expresidente del Barcelona culpa a Florentino Pérez de fichaje “ilegal” a 20 años del regreso del portugués al Camp Nou.

Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, explotó cuando se cumplen 20 años del regreso de Luis Figo al Camp Nou vestido del Real Madrid y aseguró que el portugués le pidió un “aval” de 500 millones de pesetas.

¿20 años de la pitada a Figo?

En entrevista con RAC 1, Gaspart no se guardó nada respecto a lo que significó, para muchos blaugranas, una ‘traición’ del portugués al fichar con el odiado rival.

Mientras que “Figo me llama y me dice Juan tengo dos billetes uno Lisboa-Madrid y otro Lisboa-Barcelona. De ti depende que venga a Barcelona”. Explicó Gaspart quien incluso pidió un cara a cara con el lusitano para aclarar todo lo que sucedió.

Florentino Pérez, entonces candidato a la presidencia del Real Madrid, hasta ofreció disculpas por el movimiento, según explicó Gaspart.

Además “hizo una jugada que me pidió disculpas. Me reconoció que no era justa su propuesta, solo pensó en ganar las elecciones”.

El exdirectivo lanzó un último dardo de lo que significó esa operación recordada por la afición blaugrana y espetó que tanto Figo como Florentino son responsables.

Finalmente “hago tanto o más culpable a Florentino Pérez que a Figo de aquella operación. Él era muy joven. Era algo ilegal”. “Me he sentido, como culé, traicionado. Lo que si que he hecho con Figo es pedirle un cara a cara para explicar el tema, pero nunca he tenido respuesta. No ha habido forma”.

