JJ Watt buscaría comprar un equipo de futbol. Ante el anuncio de Dell Loy Hansen de que pondrá a la venta todos sus equipos de futbol, incluido Real Salt Lake, debido a sus polémicas declaraciones con tono racista de la semana pasada, una estrella de la NFL estaría interesado con hacerse de uno de los clubes que posee el corporativo Utah Soccer Holdings.

J.J. Watt, ala defensiva de los Texanos de Houston, confirmó en su cuenta de Twitter que tiene interés en el conjunto Royals Utah, que participa en la liga femenil norteamericano. “Estoy interesado”, publicó la estrella defensiva en un tuit al conocer que este club fue puesto a la venta.

Nothing of note yet, just that I am genuinely interested.

I’ve been to Rio Tinto Stadium, I’ve witnessed the fan support, I’ve seen the training facilities, my wife grew up literally down the road and I am passionate about growing both the men’s & women’s game in America. https://t.co/tbDvXOYXxm

— JJ Watt (@JJWatt) August 31, 2020