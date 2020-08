Jimmy Garoppolo manda mensaje a sus críticos. Los 49’s de San Francisco se quedaron a minutos de ganar su sexto Super Bowl y aunque la defensiva no aguantó la ventaja de 10 puntos que tenían sobre los Jefes de Kansas City, las críticas se centraron en la actuación de Jimmy Garoppolo. A seis meses del juego, el mariscal de campo respondió a los señalamientos que recibió tras el partido.

El pasador aseguró que los comentarios negativos son parte del juego y expresó que sabe que tuvo un buen desempeño en 2019. Asimismo, declaró que se siente confiado en sus cualidades y minimizó las críticas de las que fue objeto tras el Súper Tazón.

“Cuando todo eso sucedía, lo escuchas, pero realmente no estaba muy preocupado. Siempre tengo confianza en mi desempeño. Sé lo que hice (la temporada pasada). El chiste es tener confianza. (Las críticas) son parte de este negocio. He estado en ambos lados de ellas, así que es algo que ya experimenté”, expresó Garoppolo.

‘Jimmy G’ tuvo su primera temporada completa en San Francisco y fue la mejor de su carrera. El exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra lanzó para 3,978 yardas, 27 pases de anotación y 13 intercepciones, sin embargo, su desempeño fue cuestionado sobre todo si podría ser el líder de la ofensiva durante la carrera al Super Bowl.

Tras obtener el título de la Conferencia Nacional, San Francisco se quedó a escasos minutos de levantar su sexto trofeo Vince Lombardi y cayó 31-20 ante Kansas City. En el último cuarto del juego, Garoppolo completó tres de 11 pases y apenas sumó 36 yardas. Además, desperdició una oportunidad de asegurar el triunfo, al volar a Emmanuel Sanders en un intento que parecía de anotación.

