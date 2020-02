Jiménez triunfa; ‘Tecatito’ y Edson caen en la Europa League. Los mexicanos que participan en los dieciseisavos de final de la Europa League vivieron realidades diferentes. Raúl Jiménez fue el único que triunfó en la ronda mientras que Edson Álvarez y Jesús ‘Tecatito’ Corona sucumbieron.

El ‘Lobo de Tepeji’ participó en la goleada 4-0 de Wolverhampton sobre Espanyol. Al 14’, los Wolves hicieron efectiva una jugada a balón parado donde el mexicano peinó un saque de esquina y Diogo Jota marcó. Europa League

Fue el primero de los tres tantos que marcaría en el compromiso. El 2-0 fue un auténtico bombazo de Rubén Neves. Al 52’ la mató de pecho y desde fuera del área lanzó un proyectil que se anidó en la portería rival. Europa League

Que grande grande golo do Ruben Neves! pic.twitter.com/jcpCZhzzXa — Gonçalo Santos (@NunoElfuser) February 20, 2020

Al 67’, Doherty asistió a Jota para conseguir el 3-0 parcial y al 81’ el portugués aprovechó un Espanyol desfundado para sacar un latigazo desde fuera del área y poner cifras definitivas. El 4-0 prácticamente sentencia la eliminatoria en favor de los ingleses.

A comparación de Jiménez y los Wolves, Edson y el Ajax y ‘Tecatito’ y Porto tropezaron en sus partidos de ida de Europa League.

El conjunto de Amsterdam fue anulado en el Estadio Alfonso Pérez por un Getafe aguerrido que sacó una ventaja de 2-0. Deyverson al 37’ y Kenedy al 93’ marcaron para la causa azulona.

1.- El Ajax defiende la falta con la línea a 30 metros de la portería

2.- El Getafe castiga con tres pases y se pone 1-0

3.- Deyverson recibe un mecherazo durante la celebración#LaCasadelFútbol pic.twitter.com/MPeevRtZd5 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 20, 2020

Jiménez triunfa; ‘Tecatito’ y Edson caen

El mexicano Edson Álvarez arrancó el cotejo en el once del conjunto de los Países Bajos y salió de cambio al minuto 67 cuando el marcador esta 1-0. El canterano del América tuvo un partido complicado. Cometió tres faltas y perdió en seis ocasiones la pelota. Completó el 82% de sus pases y vio la amarilla al 36’.

Ahora, Ajax y ‘Machín’ deberán darle la vuelta en Amsterdam si quieren avanzar a la siguiente ronda de la Europa League.

📝 CRÓNICA | El Getafe toma ventaja ante el Ajaxhttps://t.co/1hSkcrcW4X pic.twitter.com/64qhESUuAi — Getafe C.F. (@GetafeCF) February 20, 2020

El otro mexicano que tropezó en la ronda fue Jesús ‘Tecatito’ Corona. El Porto fue superado por el Bayer Leverkusen que con goles de Lucas Alario y Kai Havertz superó 2-1 a los Dragones.

El ex jugador de Rayados jugó los 90 minutos y se mostró participativo en el compromiso. Completó el 84% de sus pases y tres de seis intentos de regate. No se animó a chutar a portería pero registró un pase clave que no fue aprovechado por sus compañeros.

Golo do @FCPorto ! Marca Luis Díaz, reduzindo assim para os dragões e relançando a eliminatória. pic.twitter.com/bwDHwqnZoA — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 20, 2020

Síguenos en Facebook ED deportes