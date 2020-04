Jiménez sería el nuevo delantero del Tottenham de Mourinho. A finales de marzo, Harry Kane puso en duda su continuidad con Tottenham Hotspur. Para suplir su sensible baja, José Mourinho apostaría por el ariete mexicano Raúl Jiménez.

De acuerdo a la prensa inglesa, Kane estaría estudiando ofertas para dejar a los Spurs. Harry no está contento con los resultados de su equipo esta campaña y así lo dejó ver hace unas semanas.

“Es una de esas cosas que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero si no siento que estamos progresando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no soy quien para quedarme”, declaró Kane en entrevista con Sky Sports.

“Soy un jugador ambicioso, quiero mejorar y mejorar, convertirme en uno de los mejores jugadores. Así que todo depende de lo que ocurra como equipo y de cómo progresemos. No es definitivo que me quede aquí para siempre”, agregó Kane.