Jiménez se confiesa: “Quería ser como Jorge Campos”. La mayoría de los pequeños futbolistas crecen idolatrando a alguien. En el caso de Raúl Jiménez, su gran ejemplo de niño era Jorge Campos. Sin embargo, conforme fue creciendo se dio cuenta que prefería meter goles a recibirlos.

Tras el partido virtual ante su compañero de Selección Mexicana, Rodolfo Pizarro, Jiménez reveló que de pequeño quería ser portero.

“Siempre me ha gustado. De niño yo creo que siempre te gusta o meter goles o estarte aventando, siempre me gustó, tengo un par de fotos con mi uniforme de Jorge Campos. Ya que fui creciendo dije: ‘mejor hacer goles a que me los metan todos'”, aseguró Raúl Jiménez en entrevista con TUDN.