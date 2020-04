Jiménez habla de una posible salida del Wolverhampton. Desde que arribó a Inglaterra, Raúl Jiménez se consagró como el gran referente en ofensiva del Wolverhampton. En poco más de un año y medio, el mexicano es uno de los favoritos de la afición gracias a sus goles y actuaciones.

Sin embargo, pese al éxito obtenido con los ‘Wolves’, Jiménez no descarta dejar al equipo en caso de que llegue una buena oferta.

“Si me quedo aquí estoy feliz. No tengo porque cambiar. Eso sí, nunca cerrar la puerta a nada. Si es bueno para mí y para el club, si es lo mejor para todos, veríamos qué se puede hacer”, reveló Jiménez en una plática por Instagram con el luchador Sin Cara.

Debido a que tiene en mente emigrar de los ‘Wolves’, tras casi dos años, Jiménez sigue rentando departamento en Inglaterra.

“No tengo casa propia, acá rento. Uno nunca sabe. Ya he estado en tres países en Europa”, agregó Jiménez.

En la charla con Sin Cara, el ‘Lobo de Tepeji’ externó que le hubiera gustado experimentar otra realidad en España y Portugal.

“No me sentí triste. Creo que todos los cambios han sido para bien. Me hubiera gustado hacer más en el Atlético de Madrid”, comentó el azteca quien aseguró no arrepentirse por su paso por los colchoneros y las ‘águilas’.

“No cambiaría nada de lo que ha pasado o no volvería atrás. Sí me hubiera gustado ser más importante en Atlético o Benfica, pero ahora soy el jugador que mis compañeros, el club y la gente necesita”, abundó el canterano de América.