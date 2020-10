Jets no reportan casos de COVID-19 y jugarán ante los Cardenales. Los Jets anunciaron el viernes que enviaron a todos sus jugadores y entrenadores a casa, después de que detectaran un primer caso de COVID-19 en el equipo, sin embargo, la situación mejoró en cuestión de horas y el equipo neoyorquino libró lo que pudo ser un problema más a su desastroso inicio de temporada.

Full steam ahead for the New York Jets #TakeFlight as #COVID tests come back negative. https://t.co/RILDdNLKRy

A través de un comunicado de prensa, el equipo de Nueva York de la Conferencia Americana dio a conocer que los resultados de la última ronda de pruebas de detección de coronavirus salieron negativos en su totalidad, por lo que podrán enfrentar sin contratiempos su compromiso de la semana 5 ante los Cardenales de Arizona.

All New York Jets players and coaches have tested negative for COVID-19, and Sunday’s game against Arizona will be played on time. https://t.co/Pz9U2lWxaq

— KFVS News (@kfvsnews) October 10, 2020