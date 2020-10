Jesús Sánchez revienta a Oribe Peralta previo al Clásico Tapatío. Este fin de semana, la Liga Mx tendrá una edición más del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. A escasos días del juego, Jesús Sánchez mandó un contundente mensaje, pero no a los rivales del sábado, sino a un compañero de equipo. El Chapito mencionó que en los juegos entre rivales históricos, independiente del resultado, no son motivo para intercambiar playeras.

Eyyy, Oribe, ahí te habla el Chapo Sánchez… 🔥🐐🇦🇹https://t.co/TwhvsWJfZ7 — MedioTiempo (@mediotiempo) October 14, 2020

La declaración golpea directamente a Oribe Peralta, quien cambió su casaca con jugadores de América hace algunas semanas, tras la derrota de Guadalajara ante los Azulcremas en el Clásico Nacional.

🚨🚨🚨 Chapo pide que la rivalidad se quede en la cancha, pero no intercambiaría playera "La rivalidad dura 90 minutos por ser un Clásico. En lo personal no intercambio playeras, no me gusta. La realidad es que la rivalidad no se puede llevar fuera de la cancha": Jesús Sánchez pic.twitter.com/FcZzr4Nwxk — León Iturbide (@Leon_Iturbide) October 14, 2020

“Creo que la rivalidad dura 90 minutos, muchos tenemos amigos en distintos equipos. En este caso por ser un Clásico yo no intercambiaría playeras, no me gusta, pero es decisión de cada quien. Lo que sí es una realidad es que la rivalidad no se puede llevar fuera de la cancha, cada quien tiene su forma de vivir esos partidos y es respetable”, expresó el defensor en conferencia de prensa virtual.

Acerca de cómo lidia con una derrota en un clásico, Sánchez aseguró que cuando las Chivas caen ante América o Atlas prefiere quedarse en casa y digerir el dolor por sucumbir en un partido de este calibre.

“Duele -perder frente al Atlas- es el rival con el que no quieres perder y es una dolencia perder” -Jesús Sánchez sobre el Atlas.@AgenciaJRF pic.twitter.com/rE6RZ0VmMu — Leonardo Cid (@LeonardoCid9) October 14, 2020

“Obviamente duele, es el rival con el que no quieres perder. Sí existe una dolencia por decirlo así, entonces trato de estar en casa, asimilarlo y trabajar para que el siguiente sea a nuestro favor”, añadió el lateral derecho de los Rojiblancos.

Para Jesús Sánchez los clásicos de @Chivas ante América y Atlas valen lo mismo. pic.twitter.com/p8dgqtGa3m — Score Final (@scorefinal) October 14, 2020

Las Chivas recibirán el sábado en el estadio Akron a Atlas, en uno de los duelos más importantes de este fin de semana.

