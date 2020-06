Jesús Ramírez asegura que Pumas vive una crisis económica. Ante los múltiples reportes publicados en los más recientes días que afirman que en el club Pumas se vive una crisis económica, Jesús Ramírez, director deportivo del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó que el equipo atraviesa dificultades económicas y que desconoce cómo se resolverán a futuro.

"Está cañón". 🤯 La expresión del directivo de Pumas, Jesús Ramírez, al hablar de la actualidad de su equipo. 😥https://t.co/RDoL0UU4xH — Futbol Picante (@futpicante) June 24, 2020

“Hasta ahorita, obviamente, hay una situación de diferir el pago, pero más adelante no lo sé. El área administrativa es la que está viendo esto para ver cómo podemos funcionar y salir adelante de esta problemática”, declaró el directivo en entrevista con ESPN.

La crisis económica en Pumas orilló a la directiva a reducir sueldos. Leopoldo Silva, presidente de la Junta Directiva del club, y Jesús Ramírez, presidente deportivo, reunirán a los jugadores para hablarles del tema. https://t.co/tGySkrxhqH — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) June 23, 2020

Chucho indicó que la crisis financiera derivada de la pandemia de COVID-19 ha golpeado duramente a la escuadra Universitaria y mencionó la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y posteriormente analizar los recursos con los que se contarán para el armado del equipo.

“Uno qué más quisiera seguir de igual manera, pero a todos nos han pegado y lo que hay que hacer, es adaptarse primero a una nueva forma de vida y luego a lo que puedes ofrecer, porque ¿cómo te vas a comprometer a algo que no vas a cumplir?”, agregó.

Comenta Jesús Ramírez que intentaron retener a Malcorra y Barrera, pero las negociaciones no llegaron a buen punto. pic.twitter.com/jy8B6kdkc5 — Pumas En La Piel (@PumasELP) June 19, 2020

Por último, Jesús Martínez externó su molestia por las declaraciones que realizó Pablo Barrera tras dejar Pumas y fichar con Atlético San Luis. El directivo lamentó que el futbolista revelara los detalles de las pláticas que sostuvieron para concretar la renovación del contrato del Dinamita con los Felinos.

Jesús Ramírez desmiente a Pablo Barrera: Pumas buscó que se quedara https://t.co/dYXrKTWCXf pic.twitter.com/bZ7QPmNnlO — EfectoMundial (@EfectoMundialMx) June 24, 2020

“El interés del club fue claro y creo que esas cosas no se pueden hablar afuera, son negociaciones que a veces se dan y otras no se dan. Él dice su punto de vista y yo tengo el mío. Yo no soy de todo este rollo”, concluyó.

