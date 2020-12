Jesús Ramírez afirma que Pumas dejó ir jugadores por la crisis financiera. Pese a haber acariciado el título de la Liga Mx, los Pumas no apostaron por reforzarse para alcanzar el campeonato, sino que por el contrario dejaron ir jugadores. Ante la salida de algunos futbolistas, Jesús Ramírez, presidente del club, confirmó que la crisis financiera forzó al equipo a vender a sus activos y recuperar algo del dinero que se perdió por la pandemia de COVID-19.

Falta de dinero… 😱



El motivo por el cual salió Carlos González y no se pudo comprar a Mayorga en Puma 💥https://t.co/khyP9isLlU — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 30, 2020

“El ingeniero (Leopoldo) Silva ha estado súper comprometido; realmente ha hecho magia porque no está fácil; es un reto bien complicado mantener sueldos, como nosotros que somos un club con poco ingreso o con nulo ingreso. Son de las cosas que también se deben evaluar y decir ‘está cañón y a pesar de eso estamos ahí”, declaró Chucho Ramírez en entrevista con ESPN.

Tras una gran temporada en PUMAS, Mayorga regresa a Chivas 😞



Del 1 al 10, ¿cuánto lo van a extrañar en el equipo auriazul? https://t.co/4m2CurZ0rP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 31, 2020

El directivo confesó que la intención era no tocar el plantel que dirige Andrés Lillini, empero, mencionó que era “imposible” mantener a todos los futbolistas y no sufrir consecuencias económicas. Sobre la salida de Carlos González, quien fuera vendido a Tigres, dijo que fueron las “circunstancias” las que obligaron al club a transferir al delantero paraguayo.

Hugo Sánchez busca un contrato de dos años con Cruz Azul

Chofis López está en la mira de un equipo de la MLS

Jesús Ramírez afirma que Pumas dejó ir jugadores por la crisis financiera provocada por la pandemia

“El ingeniero Silva y yo siempre pensamos en tratar de mantener el plantel, la base, para no vernos tan perjudicado, pero a veces es imposible. Cuando no puedes pagar unos montos que están ahí, no te queda otra; no es que lo quieras vender (a Carlos González), sino que son las circunstancias que viven todos los clubes. No descartamos un refuerzo por González”, agregó.

Los Pumas cayeron en la pasada final de la Liga Mx por marcador global de 3-1 ante León. Los Universitarios no ganan un título de liga desde 2011.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen