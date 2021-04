Jesús Martínez afirma que Ignacio Ambriz dio largas en las negociaciones. Durante la noche del lunes—y a una semana del inicio de la liguilla del Guard1anes 2021—León anunció la salida de Ignacio Ambriz una vez que concluya la participación del equipo en el torneo. Ante los rumores sobre el rompimiento entre el entrenador y la directiva, Jesús Martínez Murguía, presidente de los Esmeraldas, reconoció que Ambriz “dio largas” durante las negociaciones, por lo que decidieron acabar con las pláticas.

“Hablé con su representante, hemos tenidos muchas pláticas, al final es normal, no siempre se puede estar de acuerdo, le presentamos un proyecto interesante, al final fueron largas, nunca se tomó una decisión y vemos lo que es el futuro para el equipo”, declaró en conferencia de prensa.

Al término de la temporada se acaba la era de Nacho Ambriz con la escuadra de #León



“Llevamos muchos meses de negociación. Yo me acerqué con el y hasta el día de hoy no hemos tenido acuerdo, hemos tenido largas” Jesús Martinez Murguía Pdte de Club León https://t.co/38r3kdeZJX — L. M. Sauret (@lmsauret) April 27, 2021

Martínez Murguía aseguró que buscó negociar la extensión de contrato de Nacho desde la liguilla del Guard1anes 2020, empero, el estratega no mostró deseo de concretar su estadía. ““Desde la liguilla pasada, me he acercado con él, no hemos tenido un acuerdo, han sido largas, él te la puede contestar”, agregó el presidente de los Panzas Verdes.

Jesús Martínez afirma que Ignacio Ambriz dio largas en las negociaciones y descarta que ya tenga al sucesor de Nacho

Jesús Martínez—quien ha ganado tres títulos de la Liga Mx con el club del Bajío—develó que aún no tienen un candidato para suplir a Ambriz, pero no dudó que la vacante sea una de las más atractivas de balompié nacional.

Jesús Martínez Murguía: “Hubo muchos meses de negociación, no se pudo llegar a un arreglo.



Estamos agradecidos por el trabajo que hizo Nacho, hoy cerramos filas para lo que viene.



El Club León sigue y vendrán nuevas cosas. Nos dieron largas”. pic.twitter.com/qdbH5Ar7wt — Ezequiel Gasca (@ChequeGasca17) April 27, 2021

“Seguro mi celular estará retumbando, quién no quiere venir a este equipo… No tenemos a ningún técnico contemplado, estamos enfocados en apoyar a Nacho, a sus jugadores que nos ha costado muchos años de esfuerzo, entrar en detalles no tendría sentido”, concluyó.

Ignacio Ambriz dejará León tras seis torneos y un título de la Liga Mx (Guard1anes 2021).

