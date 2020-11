Jesús Gallardo rechazaría jugar en Chivas. Las Chivas han estado en el ojo del huracán toda la temporada. Ya sea por sus escándalos fuera de la cancha o la falta de resultados que han acumulado en distintas partes del Guard1anes 2020, Guadalajara no estado fuera del foco de los medios. Ante esta situación, un jugador de la Selección Mexicana aseguró que rechazaría fichar con el Rebaño Sagrado.

"SI AHORITA ME OFRECIERAN JUGAR EN CHIVAS, DIRÍA QUE NO"#AgendaFOXenCasa La respuesta de Jesús Gallardo, quien está contento en Rayados Además, expresó la responsabilidad que significa ser futbolista profesional tras los múltiples escándalos @ruubenrod pic.twitter.com/FuMzBgFa8T — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 4, 2020

En entrevista con la cadena ‘Fox Sports’, Jesús Gallardo, futbolista de los Rayados de Monterrey, confesó que en este momento declinaría cualquier oferta que llegue de los Rojiblancos. El polifacético jugador indicó se encuentra muy feliz en la ‘Sultana del Norte’, por lo que no piensa dejar esa ciudad.

Jesús Gallardo dijo que es feliz en Rayados 🔵⚪️ y, por el momento, rechazaría a Chivas 🐐 https://t.co/YOcVOE4SDX 😱 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 4, 2020

“Si ahorita me ofrecieran jugar en Chivas, la verdad diría que no, me encanta Monterrey, estoy muy feliz. Sabemos que Chivas y Rayados son clubes muy importantes”, declaró Gallardo durante la plática con ‘Fox Sports’.

Jesús Gallardo rechazaría jugar en Chivas en este momento de su carrera

Sobre los escándalos que han protagonizado los integrantes del Rebaño Sagrado, Gallardo, sin señalar a nadie, aseguró que hay momentos para divertirse. El jugador de Monterrey aseguró que si hay alguien desea echar “desmadre” lo puede hacer durante sus vacaciones. “El futbol es nuestro trabajo. Para distraernos o el desmadre tenemos vacaciones que son pocas, pero es la carrera de un futbolista y si esto es lo que nos gusta tenemos que apegarnos a ella”, señalo.

'Si me ofrecen ir a Chivas, les digo que NO'; Jesús Gallardo prefiere a Rayados que los escándalos https://t.co/25wRlTTbLC pic.twitter.com/tRdlbPSd4P — MedioTiempo (@mediotiempo) November 4, 2020

Las Chivas anunciaron la separación de cuatro jugadores de su plantel el sábado, después de que los futbolistas (Dieter Villalpando, José Juan Vázquez, Alexis Peña y Javier Eduardo López) fueran señalados de romper el protocolo de COVID-19 al asistir a una fiesta, en donde presuntamente Villalpando agredió sexualmente a una mujer.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.