Jesús Corona saludaría a jugadores de América al término del Clásico Joven. Ante la polémica que desató Oribe Peralta al término del Clásico Nacional al saludar y reírse con jugadores de América, pese a que su equipo perdió el partido, José de Jesús Corona mencionó que no ve problemas en saludar a los elementos de las Águilas. Los comentarios del portero llegan a escasos días de que Cruz Azul se mida ante los Azulcremas.

Jesús Corona no tiene problema en saludar a jugadores del América 😮https://t.co/Ups39GsZVs — Futbol Picante (@futpicante) September 23, 2020

“Es un tema que se ha hablado en los últimos días y el cual debe de entender la afición que simplemente es un deporte, que uno se entrega totalmente durante los 90 minutos de un encuentro y bueno, ya terminando el encuentro yo no le veo problema en ir a saludar a algún compañero o ex compañero rival”, declaró el arquero sobre esta polémica.

Todos queremos ver a Cruz Azul completo ante América, ¿verdad, Jesús Corona? 🙏💙https://t.co/SfvL5XByfx — MedioTiempo (@mediotiempo) September 23, 2020

Asimismo, Corona hizo eco de las declaraciones de Peralta, quien aseguró que no había problema en saludar a sus contrincantes una vez que el partido haya concluido. El guardameta de los Cementeros reiteró en que no ve ningún impedimento en platicar brevemente con sus rivales e indicó que esto no debería ocasionar molestias entre los aficionados.

“Simplemente eso queda en lo deportivo, que hay ocasiones en las que te toca ser el vencedor, hay otras ocasiones en que no. Eso no debe de determinar tus acciones, saber que simplemente tienes que aceptar una derrota o saber también festejar con todo respeto. Creo que eso es lo que he manejado en mi carrera. Yo no le veo ningún problema en ir a saludar a algún compañero y esto no debe de afectar en nada, en cuanto a resultado, en cuanto a levantar alguna molestia en algún sector de la afición”, añadió.

El domingo por la noche, Cruz Azul se medirá ante América en la cancha del estadio Azul, en una edición más del Clásico Joven.

