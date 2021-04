Jesús Corona planea retirasre en Cruz Azul

Jesús Corona planea retirarse en Cruz Azul. A pesar de que Cruz Azul contrató a su posible sucesor, Jesús Corona reveló su deseo de continuar en el equipo y eventualmente retirarse como futbolista de la Máquina. En entrevista con Fox Sports, el arquero señaló que le gustaría colgar los botines de “gran manera”, por lo que insinuó que un título podría bastar para despedirse de las canchas.

“Retirarme en Cruz Azul sería algo muy bonito en mi carrera y hacerlo de una gran manera, creo que ahora debemos aprovechar este momento”, declaró el guardameta durante la conversación.

Sin embargo, de conseguir el título en el Guard1anes 2021, Corona no piensa dejar el futbol y señaló que actualmente se encuentra en negociaciones con la directiva de los Cementeros para concretar su renovación de contrato, aunque dio a entender que de momento estas se encuentran trabadas.

“Está el interés de la directiva desde hace tiempo, no se ha cerrado por otras circunstancias que ojalá se resuelvan, pero el interés está, todavía no llegamos a un arreglo, esperemos que pronto, me gustaría permanecer en la institución”, agregó el portero tapatío.

José de Jesús Corona fichó con Cruz Azul en 2009, procedente de los Tecos, y desde entonces ha sido un referente del equipo. Tras la contratación de Sebastián Jurado, en diciembre de 2019, se esperaba que Corona dejará al club, empero, sus grandes actuaciones lo han mantenido como el cancerbero titular del conjunto capitalino.

