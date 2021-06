Jesús Corona desea retirarse como jugador de Cruz Azul. Jesús Corona fue partícipe del histórico título de Cruz Azul, el primero en más de 23 años, y ahora apunta a cumplir con su meta de retirarse con este equipo. Jaime Ordiales, director deportivo, develó que el portero desea seguir en la Máquina y finalmente colgar los botines como integrantes de este equipo.

¡La edad no importa! Jesús Corona se quiere retirar en Cruz Azul: Ordialeshttps://t.co/F4338LPmz5 pic.twitter.com/XPAZBITkDF — MedioTiempo (@mediotiempo) June 6, 2021

“Chuy (Jesús Corona) siempre dijo que quiere quedarse; nos lo dijo a todos, también a Álvaro (Dávila). Lo importante es la continuidad; si por mí fuera, que Chuy se quede por lo menos un año y ojalá que sean más tiempo, pero Álvaro es quien negocia con él y con Pablo Aguilar, creo que desde enero. Una vez me dijo Chuy que le gustaría renovar y finalizar su carrera en Cruz Azul. No creo que haya problema para que sigan los dos. Llegaremos a un arreglo”, dijo Ordiales en entrevista con ESPN.

Se quiere quedar 🇲🇽 ⚽ 🚂



José de Jesús Corona negocia su extensión de contrato para seguir con Cruz Azul.



El arquero de 40 años ha manifestado sus ganas de retirarse en La Máquina. pic.twitter.com/S9xHN7wuxQ — El Poder del Futbol ⚽ (@PoderFutbol) June 6, 2021

El directivo de los Celestes aseguró que la edad de Corona no será un impedimento para renovar su contrato y que continúe su carrera como jugador de los Cementeros. “La edad de Chuy no importa. Yo me retiré a los 40 y siempre he pensado que hay jugadores que pueden ser longevos. Chuy ha tenido una de sus mejores temporadas en su carrera”, añadió.

Jesús Corona desea retirarse como jugador de Cruz Azul, revela Jaime Ordiales

Finalmente, Jaime Ordiales develó que desea mantener la base de futbolistas que acabaron con la sequía de títulos en Cruz Azul, pero indicó que también esto depende de los representantes de los jugadores y de los mismos futbolistas.

A Jesús Corona, que busca renovación, se le escapó del radar lo que está pasando en @CruzAzul: Jaime Ordiales prácticamente está de ornamento en La Noria.

Esto y más comenta @SanCaReforma.

😮⬇😮⬇😮⬇https://t.co/kJzWscpmP9 #LéeloEnCANCHA

REGÍSTRATEhttps://t.co/BXofq6C8HF pic.twitter.com/hAw5inVpr1 — CANCHA (@reformacancha) March 19, 2021

“Los jugadores con sus representantes normalmente manejan la posibilidad de no renovar, de aguantar más, de esperar, y a veces eso complica cuando se piensa en retenerlos a mediano y largo plazo”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen