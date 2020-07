Jesús Corona desea regresar a la Selección Mexicana. José de Jesús Corona tuvo un resurgir en su carrera en los últimos meses y se ha vuelto a ganar el cariño de la afición de Cruz Azul. Ante el gran nivel que atraviesa, el portero de 39 años reveló que aún desea regresar a la Selección Mexicana y confirmó que aceptaría ser llamado de nueva cuenta al Tri.

“Siempre es una motivación el poder representar a tu país para todos futbolistas el llegar a Selección Nacional y si tengo oportunidad de ir nuevamente con mucho gusto lo haré para seguir apoyando y seguir sumando”, declaró el guardameta de la Máquina en entrevista con TUDN.

Corona expresó que se siente muy bien físicamente y agradeció el apoyo que ha recibido de compañeros, entrenadores y aficionados en los últimos meses. Sin embargo, aceptó que no es ajeno a las críticas y a las peticiones de un cambio generacional en la portería de Cruz Azul.

Jesús Corona desea regresar a la Selección Mexicana, al asegurar que se encuentra en un muy buen nivel futbolístico

“La verdad me siento muy bien físicamente y futbolísticamente agradecido con la gente que me apoya respetando también los comentarios de la gente que pide un cambio es válido también pero ya llegará ese momento por lo pronto me siento muy contento todavía con condiciones de seguir aquí en el equipo”, añadió.

Jesús Corona fue convocado a la Copa del Mundo de Rusia 2018, empero, no vio acción en ningún partido. El portero fue participe del mayor logro en la historia del balompié mexicano, al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 con la Selección Mexicana Sub-23.

