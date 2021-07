Jesús Corona buscará ser entrenador tras su retiro. Jesús Corona cumplió su deseo y tendrá la oportunidad de retirarse como jugador de Cruz Azul, tras firmar su renovación de contrato. Sin embargo, el longevo portero ya tiene en la mira continuar en el equipo más allá de cuando decida colgar los guantes y botines.

En entrevista con ESPN, Corona reveló que buscará estudiar para convertirse en entrenador para seguir involucrado en el futbol una vez que anuncie su retiro oficial e incursionar en la dirección técnica con la Máquina.

“Lo que sí me queda claro es que tengo que estar preparado porque en dos años termina mi contrato y me gustaría seguir involucrado en el deporte, que siga como director técnico o no ya es otra cosa, pero sí quiero estar preparado por si se necesita y por si acaso al final de cuentas me decido por seguir en el rumbo de estar lo más cercano posible a las canchas”, dijo el portero en la charla.

A pesar de sus planes, José de Jesús indicó que tal vez tome un tiempo de descanso tras poner fin a su ilustre carrera. “A lo mejor pausar un poco, tomar un respiro, unos meses de descanso, pero ya tener algo listo y preparado para inmediatamente tener la oportunidad de buscar la fortuna aquí, ahora en otro departamento que sería la dirección técnica”, añadió.

Apenas este lunes, Jesús Corona y Cruz Azul llegaron a un acuerdo para extender su contrato, el cual concluyó con el término del Guard1anes 2021. El guardameta seguirá por los siguientes dos años y dejará el club con más de 42 años.

