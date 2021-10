Jesús Angulo defiende la continuidad de Leaño en Chivas. En medio de los rumores sobre la búsqueda del nuevo entrenador de Chivas, Jesús Angulo salió a respaldar a Marcelo Michel Leaño, quien actualmente se desempeña como director técnico interino del club. El Canelo indicó que los jugadores del Rebaño Sagrado están “cómodos” con su estratega y aseguró que sus ideas podrían traducirse en buenos resultados.

“La verdad estamos muy cómodos con él [Leaño], con el sistema y con su cuerpo técnico. Sobre ideas frescas, creo que él tiene ideas muy buenas que si llevamos a cabo nos pueden llevar a conseguir buenos resultados, a terminar el torneo de la mejor manera”, expresó el mediocampista de Guadalajara.

🎥 “Estamos muy cómodos con él (Marcelo Michel Leaño), con el sistema. No pensamos en un cambio, nos estamos adaptando al cuerpo técnico y nos sentimos muy cómodos. Estamos bien, estamos cómodos y hay muchísima más alegría”: Jesús Ricardo Angulo. @ASMexico pic.twitter.com/82b96X7zMH — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) October 13, 2021

Ante el reporte de que la directiva de los Rojiblancos analiza candidatos para la dirección técnica del equipo, entre los que destaca, según los informes, John Van’t Schip, Angulo descartó estar al tanto de las opciones que se han rumoreado en la prensa nacional.

“Sinceramente no he estado al pendiente de noticias de nuevos técnicos, la verdad no he visto muchas publicaciones sobre el nuevo técnico, estamos muy cómodos con el cuerpo técnico de ahorita, nos estamos adaptando a lo que nos piden y se ve más unión en el equipo, más alegría. Eso es importante para sacar buenos resultados en los partidos. Por ahora estamos cómodos con el cuerpo técnico y no estamos pensando tanto en un cambio”, añadió.

Finalmente, reconoció que los jugadores de Chivas siguen en el proceso de adaptación al estilo de Leaño, sin embargo, indicó que pronto los aficionados del club notarán un equipo distinto al de jornadas anteriores.

CÓMODOS CON LEAÑO



"Sinceramente sí, me he sentido cómodo en la cancha. Nos hemos dado cuenta de que estamos cómodos con el sistema de juego que estamos llevando a cabo y se nota en la cancha: Jesús Angulo pic.twitter.com/omPQ2rPHV7 — León Iturbide (@Leon_Iturbide) October 13, 2021

“Creo que a partir de ahora se verá un Chivas diferente, un Chivas con más compromiso y más hambre de salir a ganar los partidos. En el pasado partido hubo cosas que nos impidieron, como las dos expulsiones, eso influyó un poco a que no podamos mostrar lo que habíamos trabajado en la semana. Pero viene un partido diferente que vamos a trabajar para ir por los tres puntos”, finalizó.

