Jessica Salazar habla sobre su inscripción a Tokio 2020 por la Femeci. Jessica Salazar reaccionó después de conocer que fue inscrita de último momento por la Federación Mexicana de Ciclismo (Femeci) para participar en su prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y señaló que ha vivido un mes complicado tras conocer que fue seleccionada para ver acción en una modalidad que no domina.

La fuerte presión de Ana Gabriela Guevara ha hecho entrar en razón a la Federación Mexicana de Ciclismo sobre el caso de Jessica Salazar. Primero le ofrecían un puesto en la modalidad de “omnium” que no es la suya. Ahora la reincorporan a la de “velocidad”. Debe ir a Tokio… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 22, 2021

“Es un golpe duro, hace un mes me despierto con que erróneamente me inscribieron en una prueba que no es la mía. No se está llevado a la representante que se debería llevar y ahora me despierto que con que sí me dan la plaza… No sólo es el sueño de ir, sino de representar dignamente y exponer lo que se ha hecho en cinco años. Pero también que se acuerden que me partieron el alma y el sueño”, declaró en entrevista con ESPN.

"Me partieron el alma y mi sueño".



Jessica Salazar incrédula por todo lo que ha pasado en su proceso 🚴‍♂️https://t.co/QE8UiYil2c — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 22, 2021

A pesar de que la Femeci rectificó su decisión, una vez que Salazar hizo público su caso, la ciclista mexicana señaló que aún vive incertidumbre en torno a su posible participación en Tokio 2020. “La verdad es una incertidumbre inexplicable que no se lo deseo a nadie y que esté pasando en este tipo de situaciones. Nuestro deber es defender nuestros colores en las canchas más no en los escritorios”, añadió.

Jessica Salazar habla sobre su inscripción a Tokio 2020 por la Femeci; asegura que está dolida por la situación

La deportista negó que haya hecho público su caso para ganar fama y reiteró que se siente dolida por lo acontecido en los últimos días. “Yo no quiero que esto sea mediático, sino que sea lo justo y que se respete. Nosotros somos los que nos partimos el lomo y la verdad no se me hacer justo. Me duele saber que tenemos que pasar por esto”, concluyó.

❗️COMUNICADO PLAZA OMNIUM FEMENIL❗️

Parte 1 pic.twitter.com/0LJ8XiDmVt — Jessy Salazar (@JessySalazarV) July 22, 2021

Jessica Salazar declinó asistir a Tokio 2020 al conocer que no podría participar en su especialidad, en donde es subcampeona del mundo. Tras este escándalo, la Femeci señaló que inscribió a la atleta para que vea acción en su prueba y la invitó a acudir a someterse a pruebas de COVID-19 e incluso le compró su boleto de viaje rumbo a Japón.

