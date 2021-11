Jerónimo de Yturbe y Gilbo Jiménez en la Freightliner GTM.

Jerónimo de Yturbe y el regiomontano Gilbo Jiménez tomarán parte del programa del F1 Gran Premio de la Ciudad de México, para participar en la carrera Freightliner GTM este fin de semana.

Para Yturbe será algo inolvidable correr como preestelar de la Fórmula 1: “Yo participo en la Copa Notiauto y en la F5, una ocasión me encontré con Jourdain Jr., me platico que traía unos autos de Centroamérica y cuando me dijo que formarían parte del programa de F1, no dude en adquirir uno”, aclaró.

“Correr en la Freightliner GTM dentro del Gran Premio de México definitivamente va a ser una súper experiencia. Es el mejor evento del automovilismo deportivo mundial y le da un sabor diferente a todas las carreras porque es en mi país. Estoy seguro que voy a hacer un muy buen papel y enfrente de toda la afición, para mí va a ser un fin de semana inolvidable”, comentó.

En lo que se refiere a Gilbo Jiménez, que será la primera vez que correrá en el circuito del Hermanos Rodríguez es una gran experiencia participar en esta fecha, sobre todo representando a Monterrey, tierra de donde han surgido excelentes pilotos que participan o participaron en campeonatos nacionales e internacionales.

“Me encuentro muy contento de poder participar en F1 Gran Premio de México con la GTM de Súper Copa. Desde que se dio la noticia, estoy muy emocionado. La fiesta de la Fórmula 1 y como tal el evento es algo impresionante, que a todos los mexicanos nos debe de enorgullecer. El Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una historia increíble y siempre es algo muy especial correr ahí. Estoy seguro que voy a hacer un buen papel”, aclaro el regiomontano.

Finalmente, las actividades comenzarán el día viernes con una sesión de prácticas a las 13:45; seguida de la calificación al día siguiente a las 09:55 y la carrera 1 a las 15:30 hrs del mismo sábado. El domingo se llevará a cabo la segunda y última carrera del fin de semana a las 10:35, ambas tendrán una duración de 30 minutos.

