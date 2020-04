Jérémy Ménez acepta que ha cometido muchos errores en su carrera. Jérémy Ménez tuvo un paso fugaz e improductivo en el futbol mexicano con América. El atacante francés llegó como el refuerzo bomba de las Águilas. Sin embargo, tras dos problemáticos años, el ex jugador de PSG se fue de la Liga Mx en medio de la polémica y sin un contrato bajo el brazo.

JÉRÉMY MÉNEZ estuvo poco tiempo en México, pero ganó Liga, Copa y Campeón de Campeones, algo que otros no han ganado en toda su vida. El francés se dice FAN del Club América, asegura que GUIDO RODRÍGUEZ fue el mejor futbolista que conoció y recuerda con CARIÑO el país y su gente. pic.twitter.com/29CEkcqGxf — 𝙋𝙖𝙗𝙡𝙤 𝘼𝙜𝙧𝙚𝙙𝙖 (@pabloagreda7) April 23, 2020

El otrora elemento de Milán aceptó que a lo largo de su trayectoria ha cometido una serie de errores que lo pusieron bajo la lupa de los medios de comunicación, quienes reportaron las indisciplinas del futbolista.

“Tal vez también ayudé a la prensa a ser mala conmigo. Podría haber sido un poco más abierto, menos estúpido. A veces también era estúpido, con mi estúpido personaje. Fui estúpido, pero odio la injusticia”, declaró el ex Azulcrema en entrevista con ‘France Football’.

Jérémy Ménez acepta que ha cometido muchos errores en su carrera que lo han puesto bajo la lupa de la prensa

Alguna vez comparado con Kaká, por su talento para jugar futbol, Ménez reconoció que pudo haber sido un mejor futbolistas, empero, afirmó que sus indisciplinas contribuyeron a que no alcanzara su potencial. Pese a esto, ha firmado una carrera larga, pero su inmadurez provocó que se enfrentara a muchas personas, entre ellos personajes de la prensa deportiva.

Ménez es duro con su actitud ante la prensa 😯 "Fui estúpido" https://t.co/8L13MyBGP3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 24, 2020

“En algunas ocasiones me he confrontado con personas que han hablado, aunque pueden no haberme hecho daño. La prensa solo está haciendo su trabajo. Es así. Al final es inútil. Todos hacen su trabajo. Si realmente quisiera ser bueno con la prensa, podría haberlo hecho. Pero no puedo estar equivocado. No es lo mío”, añadió.

El francés no se olvida del equipo más grande de México 🇫🇷🦅💛 https://t.co/cvVRf2xY1E — América Monumental (@AmeMonumental) April 24, 2020

Tras ser dejado en libertad por América el pasado mes de enero, Jérémy Ménez encontró refugió en el club París FC, perteneciente a la segunda división de Francia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen