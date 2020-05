Jefferson Murillo relata su experiencia en los Tiburones Rojos. Jefferson Murillo se fue de la Liga Mx con un mal sabor de boca, en medio de las deudas que aún mantienen los extintos Tiburones Rojos de Veracruz. El colombiano analizó al balompié mexicano y criticó la implementación del pacto de caballeros, el afirmar que es el único lugar en que se hace hacen estas prácticas.

“Esto existe nada más en México, no lo he visto en ningún otro lado. Si los futbolistas se unieran más y pelearan por sus derechos, no pasaría esto. Hay futbolistas que ganan muy bien y otros, como en Veracruz, pasan muchas necesidades. Es un tema muy difícil”, declaró Murillo en entrevista con ESPN.

Asimismo, el lateral izquierdo relató lo vivido en los últimos meses que estuvo en Veracruz y dio a conocer que había jugadores en el club que no deseaban protestar por los adeudos, debido a que eran amigos de Fidel Kuri Grajales.

Jefferson Murillo relata su experiencia en los Tiburones Rojos y asegura que el grupo estaba dividido por algunas futbolistas

“Al principio todo estaba bien y al último se volvió un desorden. Cada semana nos decían que nos iban a pagar y nunca lo hacían; el plantel estaba dividido, porque había algunos que eran amigos del dueño y no querían quejarse; al final nos vimos afectados todos”, añadió.

Por último, Jefferson Murillo aseguró que aprendió a no confiar en la palabra de los directivos y comentó que todos los acuerdos se deben firmar para hacerlos valer. “Es que todo en la vida tiene que ser firmado y nada debe hacerse ‘de palabra’. Que la palabra vale más que la firma, eso es mentira, porque cuando hay algo de dinero la lealtad es muy poca”, finalizó.

