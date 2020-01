Jefes consiguen un histórico regreso y vencen a Texanos. Los Jefes de Kansas City consiguieron una de las remontadas más grandes de la historia de los playoffs de la NFL al venir de atrás y vencer 51-31 a los Texanos de Houston. La escuadra comandada por Pat Mahomes se quitó una desventaja inicial de 24 unidades y obtuvo su pase al Juego de Campeonato de la Conferencia Americana.

El comienzo del juego no pudo ser peor para Kansas City. Los visitantes se adelantaron en la primera serie del partido con un pase de anotación de 54 yardas de Deshaun Watson a Kenny Stills. En su ofensiva inicial, los Jefes fueron detenidos en tres jugadas y en el despeje, los equipos especiales de los Texanos llevaron el ovoide a las diagonales tras bloquear la patada de Dustin Colquitt.

Dos marchas después, Tyreek Hill soltó la pelota en un despeje de Bryan Anger, la cual fue recuperada para Houston en la yarda seis de los Jefes. Watson capitalizó este error al encontrar en la zona de anotación a Daniel Fells para colocar la pizarra 21-0. Tras una ofensiva sin éxito de los locales, Houston anotó tres puntos más con un gol de campo de Ka’imi Farbairn.

Abajo por 24 puntos, Kansas comenzaría el cuarto regreso más grande en la historia de la postemporada, el cual incluyó 41 unidades sin respuesta. Después de un retorno de patada, Mahomes completó su primer pase de touchdown con Damien Williams.

Los Texanos trataron de sorprender a los Chiefs en un despeje, pero Justin Reid se quedó dos yardas corto da alcanzar el primero y diez. Tres jugadas después, Mahomes conectó con Travis Kelce para poner las acciones 24-14. Houston continuó con sus errores y en la patada de salida, DeAndre Carter soltó el balón y abrió nuevamente la puerta para los campeones de la División del Oeste.

Kelce atraparía su segundo pase de touchdown y colocó a su equipo a tres puntos de distancia. En su siguiente oportunidad, Kelce consiguió su tercera anotación y adelantó a su equipo por primera vez en el partido.

La segunda parte siguió la misma inercia del cierre de su antecesora. Kansas City anotó en sus primeras dos series e incrementó su ventaja en 17 puntos. Houston reaccionó en el tercer cuarto con un acarreo anotador de Watson que colocó el juego 41-31. Los Jefes no desaceleraron y recuperaron esas unidades con el quinto pase de anotación de Mahomes.

Harrison Butker marcó un gol de campo para concretar el aplastante regreso de Kansas City.

Kansas City recibirá el próximo domingo, en punto de las 14:00 horas (centro de México), en el estadio Arrowhead a los Titanes de Tennessee, quienes sorprendieron al mejor equipo de la liga, los Cuervos de Baltimore, durante la noche del sábado para acceder a la antesala del Super Bowl.

