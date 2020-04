Jefe Médico de la FIFA recomienda suspender el futbol hasta septiembre. La Eredivisie anunció la semana pasada la cancelación de su temporada 2019-2020 debido a la pandemia de COVID-19. El día de hoy, el gobierno de Francia informó de conclusión de la Ligue 1 y la prohibición de realizar eventos que congreguen más de cinco mil personas hasta el mes de septiembre.

Estas difíciles decisiones van de la mano con la opinión de Michael D’Hooghe, presidente del comité médico de la FIFA, quien recomendó que no se reanuden las actividades en el futbol hasta finales de agosto o principios de septiembre para evitar un nuevo brote a nivel mundial.

“El fútbol de repente no se convierte en lo más importante en la vida. Estaré muy feliz si el fútbol no se reanuda hasta finales de agosto o principios de septiembre. Si hay una circunstancia donde los argumentos médicos deberían ganar contra los argumentos económicos, es ahora. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de vida o muerte. Es muy simple”, declaró D’Hooge en entrevista con el diario ‘The Daily Telegraph’.

El presidente del comité médico de la FIFA fue aún más determinante en una charla que sostuvo con Sky Sports. D’Hooge aseguró no se deberían reanudar los campeonatos hasta que las autoridades sanitarias permitan que las personas puedan convivir sin limitaciones nuevamente.

“Esta es la situación más dramática en la que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No debemos subestimarla, debemos ser realistas. El fútbol solo puede ser posible si el contacto es posible nuevamente. El fútbol sigue siendo un deporte de contacto y evitar el contacto es una de las primeras cosas que todos dicen que debes de evitar”, agregó el directivo.

Por último, Michael D’Hooge recomendó que se amonesten a los futbolistas que escupan dentro de la cancha, debido a que considera que es una acción que pone en riesgo la salud de todos. “si escupir no era algo higiénico antes de la pandemia ahora lo es mucho menos porque es una acción potencialmente peligrosa para la salud de los demás”.

