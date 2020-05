Jaylen Brown manejó 15 horas para unirse a protestas.

En primer lugar el delantero de los Boston Celtics , Jaylen Brown, manejó su auto por 15 horas para encabezar una marcha pacífica de protesta en la ciudad de Atlanta el sábado por la noche, a causa de la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd el pasado 25 de mayo a causa de la brutalidad policiaca.

Lo más notable es que Brown transmitió parte de la marcha en vivo a través de su cuenta de Instagram y también publicó vídeos de discursos en su página, dijo durante la transmisión en vivo que había conducido 15 horas desde Boston para protestar en Atlanta, que está a unos 20 minutos al sureste de su nativa Marietta, Georgia.

Mientras que “conduje 15 horas para llegar a Georgia, mi comunidad”, dijo Brown, quien agregó que “esta es una protesta pacífica. Ser una celebridad, ser un jugador de la NBA no me excluye de ninguna conversación. Primero y ante todo soy un hombre negro y soy miembro de esta comunidad”.

"Being a celebrity, being an NBA player don't exclude me from no conversation at all."

Jaylen Brown drove 15 hours from Boston to Atlanta to join the protests.

(via @FCHWPO) pic.twitter.com/eZR1fxvCdd

— SportsCenter (@SportsCenter) May 31, 2020