Javier Tebas sueña que Messi se retire en LaLiga española.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló que la salida a la Serie A de Cristiano Ronaldo con la Juventus no afectó económicamente a la competición, pero una de Messi sí lo haría por todo lo que significa la estrella del Barcelona y su historia.

“La salida de Cristiano Ronaldo, aunque se molesten en Madrid, tuvo un impacto casi nulo. Porque en LaLiga llevamos años preparándonos para que la marca LaLiga trascienda a los jugadores. Pero el caso de Messi es distinto”.

Tebas señaló al astro argentino como el mejor en la historia y rogó porque el delantero decida poner fin a su carrera en LaLiga de España y no en otro lado, aunque no sería el fin del mundo tampoco.

“Messi es el mejor jugador de la historia del futbol. Hemos tenido la suerte de haberlo tenido siempre en nuestra Liga. Yo creo que la salida de Messi sí se notaría”.

“Desde luego, más si se fuese a jugar a otra liga. Es un icono del futbol español, de LaLiga y le pediría que por favor termine en nuestra competición”.

“Tampoco sería una catástrofe porque tenemos firmados unos contratos televisivos con o sin Messi. pero lo importante es el valor que le da. Messi siempre nos deleita”.

El directivo concedió entrevista a RAC1 y se mostró conforme con la primera semana de actividades tanto en la Primera como en la Segunda División de España después de tres meses, pero aún no canta victoria.

“Hay que reducir al máximo el riesgo de contagio. Incluso si hace falta llegando al absurdo. Mantendremos las normas al máximo nivel hasta que no haya una vacuna”.

“Satisfecho me encontraré si le entregamos la Copa al Barça o al que sea y los equipos que ascienden. Es decir, cuando acabe la competición”.

Javier Tebas también habló del tema de la gente en los estadios y señaló que mientras no exista una cura será imposible ver los recintos deportivos a su máxima capacidad.

“Ver los estadios llenos no depende del presidente de LaLiga. Hasta que no haya una vacuna es muy difícil que se pueda ver el cien por cien en los estadios.

Javier Tebas sueña que Messi se retire en LaLiga española.

“La población no es inmune hasta que haya un 70% en esa condición. Entonces es difícil ver los estadios llenos. Habrá que ver la evolución de la pandemia. Hasta que no haya vacuna no veremos llenos los estadios”.

Síguenos Twitter @ElDictamen en