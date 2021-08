Javier Tebas niega que LaLiga haya afectado a Barcelona en la renovación de Messi. Javier Tebas rechazó que Barcelona no haya podido renovar a Lionel Messi por el contrato que acaba de firmar LaLiga con el fondo de inversiones CVC, el cual generó polémica en España. El directivo aseguró que los Culés se hubieran beneficiado del dinero que ingresará al balompié español y que eso pudo haber auxiliado en la firma de Leo.

🤨👔 Tebas: “Duele que se vaya Messi pero la Liga se acercará a la Premier sin él”https://t.co/tooFc83w6d — Diario Olé (@DiarioOle) August 12, 2021

“El Barça tendrá sus razones para no haberse quedado a Messi, pero desde luego no lo contemplo por este acuerdo… no conozco los números del Barça y lo que está haciendo para reducir su masa salarial. Pero hablamos de más de 40 millones de euros que recibiría y desde luego eso sin duda le ayudaría”, dijo tras firmar el acuerdo con CVC.

⚽️ @Tebasjavier en rueda de prensa



🔵🔴"El @FCBarcelona_es sabía de la existencia del acuerdo de CVC desde el 2 de julio, al Real Madrid se le comunica cuando toca" pic.twitter.com/MikSQnoj6p — Radio MARCA (@RadioMARCA) August 12, 2021

Asimismo, el presidente de LaLiga ironizó con la posición rígida de Barcelona alrededor de la inyección de capital y se preguntó por qué el club no quisiera recibir una cuantiosa cifra de dinero por él.

“Me extraña mucho que el Barcelona no quiera recibir esos 275 millones que le corresponderían. Lo que está claro es que el Barça tiene un límite de su masa salarial global muy bajo y está muy por encima de lo permitido”, añadió.

⬇️ HILO sobre la NO RENOVACIÓN de LEO MESSI:



📌 Claves del límite salarial en La Liga

📌 Condiciones fondo de inversión CVC

📌 Discurso de Tebas VS Laporta pic.twitter.com/WyRhBzawpN — Iñaki María Avial ⚽ (@mariaavial) August 6, 2021

Barcelona señaló que no logró renovar el contrato de Lionel Messi debido a las dificultades financieras que atraviesa. Sin embargo, Joan Laporta responsabilizó al acuerdo con CVC como una de las razones por las que el equipo desistió de fichar a su histórico goleador, al mencionar que no hipotecaría el futuro del equipo por este trato, que pudo ayudar a mantener a Leo.

