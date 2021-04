Javier Tebas asegura que la Superliga hizo el ridículo. La Superliga duró un suspiro y la UEFA, FIFA y todo el mundo del futbol pudieron dormir tranquilos el martes por la noche después de que la mitad de los clubes que la iban a integrar anunciaron su salida. A pesar del estrepitoso ridículo que resultó ser este torneo para competir con la Champions League, un poderoso directivo puso el dedo en la llaga.

#SuperLeague || La dura respuesta de Javier Tebas:



“Los líderes de la SuperLiga han hecho el ridículo. Hubo una falta de respeto a todos los equipos de La Liga. Cuando haces una cosa a escondidas y clandestina, estás ocultando algo que no es bueno para alguien."#SuperLeagueOut pic.twitter.com/UoNY7lucfK — Doble Cinco (En 🏠) (@doble5mx) April 21, 2021

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aprovechó el momento y cargó contra los promotores de esta idea, entre ellos Florentino Pérez, y los llamó “ignorantes” por su desconocimiento de la industria del futbol.

“La Superliga ha hecho el ridículo y su concepto ha demostrado la ignorancia importante de sus líderes en lo que respecta a la industria y a los aficionados de todo el mundo, no sólo en España. El que gana la batalla es el futbol el europeo y el español en general”, declaró Tebas.

El mandamás del balompié español criticó la manera en que el presidente de Real Madrid y su séquito planearon la Superliga e ironizó con que fuera llamada la “salvadora del futbol”.

🚨 Comparecencia completa de @Tebasjavier después del fracaso de la SuperLiga



❌ "La SuperLiga ha hecho el ridículo"



📺 #Golazo pic.twitter.com/iWQBtE5fNK — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) April 21, 2021

“Si fuese tan bueno como dice el presidente del Real Madrid lo hubiera hecho públicamente. Ahora que ha venido como ‘salvador del futbol mundial’ no debía ser tan bueno al ser clandestina. No me siento traicionado, llevo muchos años en el futbol y el egoísmo de algunos clubes lo conozco”, añadió.

"No me siento traicionado, llevo muchos años en el fútbol y el egoísmo de algunos clubes lo conozco", dice Javier Tebas https://t.co/Zz2Gv7qZdM — El HuffPost (@ElHuffPost) April 21, 2021

Finalmente, pidió a los Merengues confirmar si estuvieron detrás de este polémico torneo e indicó que de ser así habrían faltado al respeto al resto de los clubes de LaLiga. “Tiene que decir si están o no detrás de la Superliga. Han faltado al respeto al resto de clubes de LaLiga haciendo un proyecto a escondidas”, finalizó Tebas.

