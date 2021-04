Javier Tebas arremete contra Florentino Pérez.

En conferencia de prensa que ofreció LaLiga de España sobre la Sueprliga encabezada por Florentino Pérez, Javier Tebas, presidente de la liga española, califica las acciones del presidente del Real Madrid como “clandestinas” y critica su falsedad en números.

“Esto no es una pirámide, no sé qué geometría quería hacer Florentino. Se inventa unos números que no son reales, para mí es una Superliga de PowerPoint. No hay tantos derechos audiovisuales para pagar todo lo que hay en el futbol, será secarnos, llevarse el agua para repartirnos un poquito. El ecosistema de futbol europeo, Champions es excelente y yo creo que hay que mantene y la meritocracia es clave”, expresó Tebas.

Por otra parte, piensa que el mandamás del equipo merengue ha querido jactarse como el salvador del futbol. Aunque en España no han necesitado ayuda externa de nadie en materia económica, por lo que considera innecesaria una nueva liga cerrada entre los clubes poderosos. A pesar de ello, en España habían aprobaron la creación del nuevo torneo .

“Esta Superliga es para ayudar al futbol, o mienten o se equivocan, Florentino Pérez miente porque destruye al futbol o está equivocado ¿cómo podemos salir de esta crisis? El futbol europeo o español no se va a recuperar en 2024. El futbol español tiene vida para muchos años, tenemos que seguir con nuestras normas de control económico. Pero no hay que hacer ninguna medida excepcional, el futbol español no ha pedido ayuda al gobierno durante este periodo de crisis, no hay catástrofe que nos anunciaba Florentino Pérez de salvarnos a todos, no es verdad”, sentenció el presidente de LaLiga.

Para Javier Tebas las acciones de Florentino no iban por buena camino ya que escondió el proyecto y no lo comunicó ni con LaLiga española. Es por ello que 10 de los 12 algunos clubes ya han renunciado.

“Lo negativo es cómo se hacen las cosas por parte de los clubes, no se nos puede decir que nos vienen a salvar de la ruina. Yo destacaría que si tan bueno fuese para el futbol como se nos ha intentado vender por el presidente del Real Madrid. No lo hubiera hecho clandestinamente. Por lo menos en nuestra liga española, si lo va a hacer a escondidas, uno cuando hace cosas a escondidas es porque está haciendo algo que no es bueno. Y es evidente que muchos de esos clubes sabían que no era bueno para las ligas nacionales”, declaró el presidente de la liga española.

Por otro lado, Tebas señaló que más allá de una sanción para los 12 clubes que conformaban la Superliga Europea. Su mayor castigo fue la manera en cómo se manifestaron sus fanáticos, tal cual ocurrió en la Premier League, específicamente.

“Yo no hablo de temas sancionadores, yo hablo de otros acuerdos con los clubes, lo más importante es lo que ha ocurrido ya, estos clubes han sido sancionados por sus aficionados, sobretodo los ingleses y los demás clubes y por la política europea, bastante sanción tienen esos clubes con presidentes importantísimos”, insistió Tebas.

Levante: “Inventar algo fuera de ese ecosistema de futbol es un error. No es necesaria la Superliga, hemos vivido sin esa competición, el futbol ha vivido sin esa competición. El equilibrio entre gastos es fundamental”.

Presidente Sevilla: “Todos los clubes tienen derecho a los méritos deportivos. Yo creo que el esfuerzo hay que premiarlo, hay que tener acierto y dirección. Nosotros tenemos muchos años compitiendo y ganando Europa League, clasificando a Champions, en el campo hay que hacerse acreedor a estos objetivos”.

Presidente Betis: “Esta Superliga no sería una pirámide, sería una hipérbola horizontal donde los 12 estarían arriba y el resto abajo. Comprando el argumento de la pirámide lo ideal es que el que está arriba esté por méritos deportivos”.

Villarreal: “Lo que hay que hacer es ajustar, entre los gastos del mayor y del menor. Pero esto no es infinito, no se puede llegar a 10 o 15 veces más, los gastos hay que ajustarlos a la realidad, el covid nos ha puesto en el sitio de que los ingresos no son infinitos”.

