Javier Tebas apunta al mes de mayo para reanudar el futbol en Europa. Javier Tebas, presidente de LaLiga, considera que todos los torneos europeos, que actualmente se encuentran suspendidos por la pandemia de coronavirus, podrían regresar en algunas semanas a la actividad. El directivo español apuntó al mes de mayo como la probable fecha de retorno del futbol.

“El escenario fundamental es el que a mitad, o avanzado mayo, es la fecha máxima de inicio para poder terminar el 30 de junio. Los otros escenarios ya van hacia atrás”, declaró el jerarca de la Liga de España.

📆 Si @LaLiga no vuelve hasta el 14 de mayo, se llegarían a jugar partidos cada 48 horas #PartidazoCOPE pic.twitter.com/nBZLUvJQGj

Asimismo, detalló que este escenario está sujeto a la reanudación y calendarización de torneos de clubes de la UEFA, como la Champions League y la Europa League; los cuales podrían disputarse los fines de semanas y provocarían un ajuste en la programación de los campeonatos domésticos de cada país del viejo continente.

“El escenario también puede depender de alguna eliminatoria que se pueda producir o de algunos partidos de Champions que se jugarán en fin de semana, lo que podría darnos algún margen para empezar algunos clubes más tarde, o que podamos recuperar empezando todos un poco más tarde”, agregó.

El también integrante del comité de trabajo de la UEFA, indicó que la tercera semana de mayo podría ser la elegida para regresar a las canchas y expresó la necesidad de colaborar conjuntamente para programar todos los partidos pendientes de ligas y torneos de clubes.

“Dada la situación actual, creemos que podemos reiniciar las competiciones a mediados de mayo, tal vez durante la tercera semana. Hay 30 ligas afectadas y 30 torneos de copa y tenemos que coordinar cada calendario a nivel nacional e internacional. Necesitamos trabajar juntos”, finalizó.

"Las pandemias no las cubren las compañías de seguros. Si no, pregúnteselo a la UEFA, que no ha asegurado la Champions, ni la Eurocopa…" @Lafolhaseca con Javier Tebas. Lee la entrevista completa. https://t.co/8hxSSGSTUj

— EL PAÍS Deportes (@elpais_deportes) March 19, 2020