Javier Tebas acusa a PSG de manipular el Fair Play Financiero. Javier Tebas arremetió una vez más contra París Saint-Germain y acusó al equipo francés de manipular el Fair Play Financiero de la UEFA. El presidente de LaLiga afirmó que tiene pruebas para comprobar que PSG no cuenta con los ingresos para mantener su lujosa plantilla, sin embargo, no las mostró durante su entrevista con la revista France Football.

El polémico dirigente de LaLiga acusó a PSG de “distorsionar” la competencia económica en el futbol, debido a sus múltiples contrataciones bombas. Asimismo, recordó que en el pasado se ha salvado de ser sancionado por la UEFA por errores de procedimiento en los casos y no porque no hayan cometido una infracción al Fair Play Financiero.

Además, recordó que sus ingresos por patrocinadores no son verdaderos, toda vez que reporta un 40% más dinero ingresado por esta vía que clubes como Manchester United. La larga queja de Tebas concluyó con una revelación: PSG no es el único “club-Estado que invierte sin límites desestabilizando el fútbol”.

Tras su nueva crítica al poderío económico de PSG, el presidente de LaLiga habló sobre la salida de estrellas del futbol español y aseguró que no han tenido un impacto en las finanzas del campeonato. “Está bien tener a esos jugadores [estrellas], pero nuestra estrategia no depende de ellos… Para mí, [Karim] Benzema es el mejor nueve [delantero] de Europa. No hay motivo para ser pesimista”, declaró.

Finalmente, se dio tiempo para hablar sobre la crisis de Barcelona y reveló que se encuentra preocupado por la situación institucional que vive más que por su estado económico. “Sobre el Barça estoy más inquieto por la crisis institucional que veo que por la situación económica”, concluyó en la entrevista que le realizó France Football.

