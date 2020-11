Javier Mascherano anuncia su retiro del futbol. Uno de los últimos ídolos del futbol argentino anunció su retiro de las canchas. En conferencia de prensa, Javier Mascherano dio a conocer que colgará los botines como futbolista de Estudiantes La Plata y agradeció la oportunidad al equipo de permitirle terminar su carrera en su país.

💬 Javier @Mascherano "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina" pic.twitter.com/UDU3WHwRb4 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 15, 2020

“Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina”, declaró el Jefecito en conferencia de prensa virtual este domingo.

Con 36 años, Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol profesional. Campeón con River y Corinthians. Destacó con Liverpool. Parte de un Barça legendario. Bicampeón olímpico. Y 15 años luchando con la Selección de Argentina. Profesional ejemplar. GRACIAS POR TODO, JEFECITO. pic.twitter.com/LqpnFLw1u0 — Invictos (@InvictosSomos) November 15, 2020

El exjugador de Barcelona reveló que no logró ponerse en forma tras el parón forzado por la pandemia de COVID-19 y señaló que por respeto al deporte decidió dar un paso al costado y poner punto final a su trayectoria. “Sentí que después de estar parado por la pandemia podía volver, pero no pude hacerlo. No me pude recuperar en lo futbolístico y por respeto, creo que es momento de dar un paso al costado”, agregó.

Por último, el mediocampista agradeció a todos sus compañeros de los varios equipos en los que militó y mostró su desilusión por la manera en que acabó su ilustre carrera. “Estoy también agradecido infinitamente a todos los compañeros y entrenadores que tuve a lo largo de toda mi carrera. Muchas veces el final no es el que uno elige y solo se terminan dando”, concluyó.

Gracias por tu legado en el mundo del fútbol y en especial en el Barça, @mascherano. Siempre serás uno de los nuestros. 💙❤️ pic.twitter.com/stHQF30kTB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 15, 2020

Javier Mascherano, 36 años, debutó en 2003 con River Plate y debido a su talento dio el brinco al balompié europeo en 2006 con Liverpool, sin embargo, el punto más importante de su brillante trayectoria llegó con Barcelona, escuadra en la que ganó todo entre 2010 y 2017. A nivel selección, el Jefecito jugó cuatro Copas del Mundo.

