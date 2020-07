Javier López causa baja de Chivas por sospecha de COVID-19. Las Chivas vencieron 3-1 a Mazatlán FC y calificaron a las semifinales de la Copa por México, sin embargo, Javier Eduardo López no pudo ver acción en el cotejo, debido a que desarrolló síntomas similares a los del COVID-19, así lo reveló Luis Fernando Tena, entrenador de Guadalajara, al término del encuentro.

¡Hasta lo regresaron a su casa! 🚨 Chofis López no jugó ante Mazatlán FC por posible contagio de coronavirus 🚨https://t.co/Z0ZTbGfIge — MedioTiempo (@mediotiempo) July 12, 2020

“Le hicieron la prueba el miércoles porque su novia tuvo algunos síntomas y salió negativo. Hoy se sentía mal, tenía un poco de temperatura y el cuerpo cortado, se sentía sin fuerzas. No lo quisimos arriesgar y lo regresamos a su casa”, expresó el estratega.

"Eduardo López se sentía mal, tenía temperatura y tenía el cuerpo cortado por eso no jugó hoy. Mañana se le hará una prueba por el Covid." -Luis Fernando Tena en conferencia de prensa sobre el caso de la Chofis.@AgenciaJRF @11inicial11 pic.twitter.com/QODfYLSz6n — Hiram Pérez (@Hirampz12) July 12, 2020

Asimismo, el Flaco detalló que este domingo, la ‘Chofis’ se someterá a una nueva prueba de detección de coronavirus y reiteró que se decidió sacar al atacante de la concentración para que no conviviera con el resto del plantel. “Mañana le harán otra prueba. El chiste era que no estuviera aquí para que no contagiara a nadie. Mañana informaremos los resultados del análisis”, añadió.

En los últimos días, los aficionados han criticado que Javier López haya aparecido en varias reuniones sociales en compañía de su pareja, mismas que han sido compartidas en las redes sociales de Paulina Rocha, su novia. Además, la Chofis ha presumido que ha regresado a la “normalidad” y ha visitado centros comerciales y restaurantes.

La Chofis López llegó hoy al estadio con fiebre y la indicación del cuerpo médico fue regresarlo a su casa El miércoles le hicieron una prueba de #COVID19 y resultó negativa; mañana le harán otra, ya que su novia también trae síntomas — San Cadilla (@SanCadilla) July 12, 2020

Guadalajara se midió el sábado a Mazatlán FC, equipo que reportó dos jugadores enfermos de COVID-19, y está a la espera de conocer a su próximo rival en el torneo de pretemporada organizado por la Liga Mx.

