Javier Hernández se perderá el resto del MLS is Back. Javier Hernández no pudo disputar su primer ‘Clásico del Tráfico’, debido a una lesión que sufrió durante la práctica del jueves y todo parece indicar que se perderá el resto del torneo ‘MLS is Back’. Tras la escandalosa sufrida ante Los Ángeles FC, Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Galaxy de Los Ángeles, indicó que el Chicharito que causará baja entre tres y cuatro semanas.

¡SE ACABÓ! 🤕 Javier Hernández estará fuera de tres a cuatro semanas fuera debido a un desgarre que sufrió en un entrenamiento. De esta manera, el mexicano se despide del torneo que se está realizando en Orlando. ➡️https://t.co/tOvOUkhp07 pic.twitter.com/O2Uvh5urBy — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 19, 2020

“Tuvo una molestia en el entrenamiento y es una lesión que le llevará tres o cuatro semanas recuperarse, veremos la gravedad y la recuperación de él. Fue el entrenamiento del jueves”, expresó el estratega argentino sobre la ausencia de último minuto de Hernández Balcázar.

Con la lesión de Javier Hernández y su ausencia en todo el torneo de la #MLSisBack ¿Podrá recuperar su nivel para 2021? — Pedro Antonio Flores desde 🏡 (@hagala_) July 19, 2020

Barros Schelotto adelantó que debido al desgarre muscular que sufrió Chicharito se perderá el próximo juego de Galaxy en la ronda de grupo. “Se desgarró el músculo, estará aproximadamente 3 semanas fuera y ya no podrá estar el siguiente juego con nosotros”, agregó.

Javier Hernández se perderá el resto del MLS is Back por un desgarre muscular

Javier Hernández solamente vio acción en un partido con el conjunto angelino en este certamen de la Major League Soccer. El mexicano tuvo una actuación agridulce ante los Timbers de Portland al errar un penal y fallar otra opción clara de gol, pero en los minutos finales del partido anotó el único tanto de su equipo en la derrota por marcador de 1-2.

Para cuando pateó Chicharito el arquero ya estaba esperando en el lugar donde fue la pelota. pic.twitter.com/tKbDuLXj7i — Andres Agulla (@aagulla_espn) July 14, 2020

La noche del sábado, Galaxy cayó escandalosamente por 2-6 ante Los Ángeles FC y continúa en la búsqueda de sumar sus primeros puntos en el torneo ‘MLS is Back’. El siguiente juego del conjunto angelino será ante el Dynamo de Houston el próximo jueves.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.