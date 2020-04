Javier Hernández manda mensaje a sus detractores. Semanas después de haberse calificado como una “leyenda” del futbol mexicano, Javier Hernández envió un picante mensaje a sus detractores. El delantero de Galaxy de Los Ángeles aseguró que, más allá de cualquier crítica que reciba, nadie podrá borrar lo que ha realizado a lo largo de su carrera.

¡DIRECTO!🇲🇽🤫 "Si quieren yo soy el peor jugador en la historia de México. Pero no pueden quitar lo que hice". – Chicharito Hernández pic.twitter.com/i1jb0oCMZK — Analistas (@_Analistas) April 6, 2020

En plática con su amigo Sergio Dipp, el ‘Chicharito’ habló sobre las constantes burlas y comentarios negativos de los que es objeto, empero, aseguró que no le molestan. El máximo goleador de la selección mexicana abundó que desea que la gente conozca su forma de ser, razón por la cual sube videos a la plataforma de Youtube.

Para 'Chicharito' lo pueden llamar el PEOR futbolista, pero…🇲🇽😱 pic.twitter.com/L57stgaK9a — Futbol Picante (@futpicante) April 6, 2020

“Si quieren soy el peor jugador en la historia de México, pero no pueden quitar lo que hice…Yo no quiero que me amen, yo no quiero caer bien; yo solo quiero que me conozcan y que yo sé que lo que interpreten de mí, algo a ellos les queda. Si les da alegría echarme ‘hate’, es muy tu pedo, si te da alegría juzgarme bien; si te da mucha alegría decir ‘si este cabrón pudo, a huevo yo también’, por eso lo hago”, expresó Hernández Balcázar.

Además, ‘Chicharito’ comentó que la competencia dentro de los clubes lo ha forzado a ser un mejor jugador, aunque descartó que sea “futbolista”; y señaló que es la razón por la que ha crecido y ha aprendido en las canchas.

⚽️: Javier "Chicharito" Hernández habló de las constantes críticas que recibe por su desempeño en la Selección Mexicana de fútbol: "Si quieren soy el peor jugador en la historia de México, pero no pueden quitar lo que hice". El delantero agregó que los videos que sube…(1/2) pic.twitter.com/RjOm1KfZup — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) April 6, 2020

“Yo soy competitivo, yo no soy ni futbolista, lo que tengo en mi ADN es competitividad, me digas lo que me digas, puedo ser malísimo, sí soy malísimo, pero por eso yo tengo algo que soy competitivo, me encanta competir y cada vez me voy cuenta el porqué, porque en la competitividad crezco, aprendo, para mí la competencia es crecimiento puro”, finalizó.

Por favor, que alguien le expliqué al Chicharito lo que significa "LEYENDA" para que se ubique en su realidad actual y no haga el ridículo presentandose como tal — Carlos Albert Ll (@calbert57) January 24, 2020

Después de 10 años en el futbol europeo, Javier Hernández decidió fichar con Galaxy de Los Ángeles el pasado mes de enero. Durante su presentación con el conjunto de la MLS, el ‘Chicharito’ se catalogó como una “leyenda” del balompié mexicano, afirmación que le valió una gran cantidad de críticas.

