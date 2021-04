Javier Hernández levanta la mano para el Tri Olímpico. Javier Hernández ha callado a sus detractores con cinco goles en los dos primeros juegos de la temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS) y levantó la mano para reforzar a la Selección Mexicana que disputará el torneo de futbol en los Juegos Olímpicos de Tokio.

¡𝐎𝐉𝐎! @CH14_ no descarta ir a los Juegos Olímpicos con @miseleccionmx 🇲🇽



¿Lo llevarías como uno de los refuerzos? 💪



Chicharito tiene un doblete y un Hat-Trick en el arranque de la temporada de la MLS 🔥 pic.twitter.com/BTMuUCvFRm — Balam Sports (@BalamSports) April 26, 2021

“Para (Jaime) Lozano tengo palabras de agradecimiento. Siempre he dicho que nunca estoy cerrado a nada de la Selección, no me he retirado. Uno se puede abrir las puertas con sus actuaciones. No lo descarto, pero ahorita estoy concentrado y al cien por ciento con mi equipo, ya más adelante que lleguen las pláticas”, declaró el Chicharito tras el triunfo del Galaxy de Los Ángeles ante Red Bull de Nueva York.

Preguntándole a Chicharito si le gustaría estar en los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020 pic.twitter.com/Rf543hVXu9 — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) April 26, 2021

Asimismo, habló acerca del cambio que ha hecho en su vida—sin entrar detalles sobre su privacidad—y reveló que cuenta con un gran equipo de personas alrededor de él que lo hacen un mejor hombre y futbolista.

“No me gusta quedarme en mi zona de confort, tengo a 10 personas trabajando conmigo. Desde mis emociones, mi mente, redes sociales, mi recuperación física, mi alimentación, comportamiento, mi forma de vestir”, agregó.

¿Ir a Tokio 2020? Javier Hernández no cierra la puerta a verse en unos Juegos Olímpicos. https://t.co/p81fejj0ep — CANCHA (@reformacancha) April 9, 2021

Tras solamente anotar dos goles en su primer año con Galaxy, Javier Hernández ha explotado finalmente y demostró el porqué fue contratado por el conjunto angelino para llenar el hueco que dejó Zlatan Ibrahimovic en invierno de 2019. En tan solo dos partidos, el Chicharito ha duplicado su cuota goleadora con Los Ángeles y se posiciona como el líder de anotaciones en la incipiente temporada de la MLS.

