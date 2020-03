Javier Hernández es tundido en redes por peculiar queja.En medio de la crisis detonada por el COVID-19, Javier Hernández, delantero de Galaxy de Los Ángeles, utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores de un problema que ha enfrentado en los últimos días y que ocasionado su molestia.

El máximo goleador de la historia de la Selección Mexicana reportó que no ha podido utilizar su cuenta de Amazon durante la última semana, debido a que esta se encuentra bloqueada; y añadió que ninguna persona de esta empresa ha podido resolver su triste situación.

“Mi cuenta de Amazon ha estado bloqueada una semana durante esta crisis. Esta es la tercera ocasión que mi cuenta ha sido bloqueada. Nadie parece capaz de ayudarme por teléfono y el servicio que he recibido no es de ayuda”, escribió Hernández Balcázar en Twitter.

My amazon account has been blocked now for a week during this crisis. This is the 3rd time my account has been blocked. No one seems to be able to help over the phone and the service i have been receiving is not helpful. @amazon

