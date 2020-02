Javier Hernández es nombrado capitán de Galaxy de Los Ángeles. Javier Hernández llegó a Galaxy de Los Ángeles como la contratación bomba de la MLS para esta temporada 2020 y así lo ha entendido el entrenador del club, Guillermo Barros Schelotto. El estratega argentino nombró capitán del conjunto angelino al Chicharito para toda la campaña, por lo que el delantero mexicano portará este distintivo a partir de mañana.

“Javier “Chicharito” Hernández ha sido nombrado capitán del LA Galaxy para la temporada 2020…El delantero de Galaxy portará el gafete de capitán cuando Los Ángeles abran la temporada regular de la MLS en contra de Houston Dynamo en el estadio BBVA”, comunicó el conjunto californiano en su página web.

Javier Hernández es nombrado capitán de Galaxy de Los Ángeles para todo 2020

Hernández Balcázar fungió como el capitán de Galaxy durante los encuentro de pretemporada que jugó la escuadra de Hollywood. El Chicharito llenará el hueco, no solamente de delantero estrella, que dejó el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien en sus dos campañas en Los Ángeles se desempeñó como el mandamás del club dentro del terreno.

Hernández Balcázar no anotó en ningún compromiso amistoso, sin embargo, asistió a sus compañeros en un par de ocasiones. A pesar de no contar con gran actividad en Sevilla, su ex equipo, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana lució en forma durante los duelo de preparación.

Este sábado, Galaxy hará su debut en la MLS cuando visite al Houston Dynamo. El juego arrancará en punto de las 14:30 horas (centro de México) y marcará el regreso de Javier Hernández a una liga del continente americano.

