Javier Hernández defiende ausencia de Carlos Vela en torneo de la MLS. Javier Hernández defendió la decisión de Carlos Vela de no participar en el torneo ‘MLS is Back’, con el cual la Major League Soccer reanudó sus actividades. El Chicharito indicó que el delantero de Los Ángeles FC tomó la “mejor decisión” para él y su familia y aseguró que no fue un tema fácil de resolver para su coterráneo.

“No quiero que se haga una comparación, ni mucho menos, tengo una relación con Carlos (Vela) de muchos años, estuvimos en contacto, no quiero que se me vea como alguien que tomó una buena decisión y Carlos no. Ninguna es mejor ni peor que otra. Estoy feliz por él que haya tomado la mejor decisión por él y su familia. Fácil no fue, la situación no fue nada fácil”, declaró Hernández Balcázar en conferencia de prensa desde Orlando, Florida.

Asimismo, Chicharito acabó con las comparaciones que hacen la afición y la prensa entre él y Vela, al asegurar que el atacante de LAFC es el mejor jugador de la MLS. “(Vela) Es el mejor jugador en la liga hubiera sido especial jugar el Tráfico con los dos, pero fue una decisión sabia para él y su familia”, agregó.

Por último, Javier Hernández expresó que se siente seguro al jugar el torneo ‘MLS is Back’, pese a que se desarrolla en Florida, estado que ha visto un incremento alarmante de casos de COVID-19 en las últimas semanas. El delantero de Galaxy de Los Ángeles aplaudió el protocolo sanitario que implemento la Liga para realizar este certamen.

“No estaría aquí si no me sintiera seguro, no tomaría ningún riesgo con un hijo pequeño y una esposa embarazada si no me sintiera así. La MLS tiene un gran protocolo para mantenernos sanos y evitar el contagio”, concluyó.

Galaxy se encuentra ubicado en el grupo F, junto al Dynamo de Houston, Los Ángeles FC y Timbers de Portland. Los Ángeles tendrán su primer encuentro en el certamen el próximo lunes ante Portland.

