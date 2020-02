Javier Hernández debuta en derrota de Galaxy de Los Ángeles. Javier Hernández debutó la noche del sábado con Galaxy de Los Ángeles en un partido amistoso en contra de Toronto FC. El máximo goleador de la historia de la Selección Mexicana fue titular y disputó 78 minutos en la derrota de 2-1 de su equipo ante el conjunto de la hoja de maple.

Ha sido tal el impacto de Hernández Balcázar en la escuadra angelina que Guillermo Barros Schelotto, entrenado de Galaxy, decidió nombrar capitán para este duelo de preparación al recién llegado atacante mexicano. En lo que fue el desarrollo del juego, Toronto vino de atrás y se llevó el triunfo el en juego disputado en el Dignity Health Sports Park.

Los Ángeles se pusieron al frente previo al final de la primera parte. El delantero argentino, Christian Pavón, dio muestra de su talento al tomar la pelota en media cancha y eludir la marca de los jugadores de Toronto conforme recorría el campo. El sudamericano firmó una bella anotación con un disparo de fuera distancia y anotó el primer tanto del partido.

Cuando todo parecía indicar que los angelinos se irían con la ventaja al descanso, Ifunanchi Achara igualó los cartones y regresó a la vida a los canandienses.

That build up 💯 That @justmorrow backheel 🤤 That finish! 👏 @AcharaIfy10 #TFCLive pic.twitter.com/mL0Vlbk5zp

Al minuto 77’, Toronto se llevó el triunfo con un penal bien cobrado por parte de Alejandro Pozuelo, quien puso las cifras definitivas de 2-1 en favor de la escuadra de la hoja de maple.

Don't know what to tell you, It's just routine for the guy 🤷‍♂️@Pozuelo_10 | #TFCLive pic.twitter.com/r7CSGQHfvu

— Toronto FC (@TorontoFC) February 16, 2020