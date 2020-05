Javier Hernández critica llegada de David Moyes a Manchester United. Javier Hernández habló sobre su paso en Manchester United y criticó que el club eligiera a David Moyes como el sucesor de Alex Ferguson. En plática con Rio Ferdinand, el delantero de Galaxy de Los Ángeles aseguró que fue un error la llegada del escocés al banquillo de los Red Devils y que esa decisión aún tiene sus efectos negativos en el club.

Chicharito se fue con todo contra David Moyes https://t.co/e1wf3xwVWo — MSN Latino (@msnlatino) May 30, 2020

“Para ser honesto, siempre voy a ser rojo. Nunca tuvimos nada personal, (David) Moyes y yo, pero fue un error que se lo llevaran. Fue un error. Fue el primer error, pero todavía los persigue ahora. No por él, no era un mal gerente, pero pensaron que iban a tomar el reemplazo del jefe, de Sir Alex (Ferguson), tan rápido. Es imposible”, expresó el Chicharito en el programa ‘Locker Room’.

Javier Hernández señala que a David Moyes le faltó humildad cuando suplió a Sir Alex Ferguson ⚽🗣🔥https://t.co/lgoL8yNzI9 — AS México (@ASMexico) May 30, 2020

Hernández Balcázar señaló que Moyes truncó su desarrollo como jugador de Manchester United e indicó que afectó a otros compañeros, quienes necesitaban tiempo de juego con la primera escuadra de los Red Devils.

Javier Hernández critica llegada de David Moyes a Manchester United y lo culpa por su estancamiento en el club

“Eso cambió las carreras que podrían haber sido mejores. Rafael, yo, Danny Welbeck y muchos jugadores que necesitaban irse a jugar. Trajeron a David Moyes y no voy a cuestionar si fue un buen entrenador, pero no entiendo cómo es posible, cuál es la palabra, no humilde, sino ser al menos la mitad de lo que estás teniendo”, añadió.

😬EL "ERROR DEL MANCHESTER UNITED #CentralFOX Javier 'Chicharito' Hernández opinó sobre la labor de David Moyes en los Red Devils, después del adiós de Alex Ferguson…https://t.co/sWMMbgpMby — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 30, 2020

David Moyes fue el elegido para heredera el puesto de Alex Ferguson en 2013. El entrenador fue despedido a escasas semanas de que finalizara su primera temporada con Manchester United, al no lograr colocar al club en puestos de Champions League. Durante el mandato de Moyes, Javier Hernández jugó 709 minutos en la Premier League y consiguió cuatro goles.

Síguenos en Twitter @ElDictamen