Javier Hernández aprovecha la cuarentena y juega con sus juguetes. La pandemia de coronavirus ha ocasionado que millones de personas en todo el mundo se hayan tenido que confinar en sus hogares para evitar una mayor propagación de esta letal enfermedad. Pese a que el estar en casa puede ser aburrido y monótono, para un jugador de futbol le “cayó como anillo al dedo” el estar en compañía de su familia diariamente.

Javier Hernández valora el tiempo en casa con su familia, después de constantes mudanzas ⚽🏠https://t.co/DvlEwpcvRY — AS México (@ASMexico) April 8, 2020

Javier Hernández, delantero de Galaxy de Los Ángeles, aseguró en entrevista con la comediante Sofía Niño de Rivera que la cuarentena ha permitido que su familia haya encontrado estabilidad tras varias mudanzas en los últimos meses.

¡Nuevo Integrante en la familia! ❤️ En plena cuarentena, Chicharito Hernández anuncia que será papá por segunda vez https://t.co/RAem3QQLbL pic.twitter.com/Bj2iuEJuQ0 — Quién (@Quien) April 1, 2020

“Para mí, Sarah y Noah, esta estabilidad nos viene chingonsísimo, estuvimos moviéndonos muchísimo. Noah tiene nueve meses y por fin está agarrando el ritmo del sueño. Algo que tenemos en mente es disfrutar lo que sea, el aislamiento es colaboración, siento que estoy haciendo algo para ayudar a la gente, al mundo, para tratar de aplanar la curva y salgamos de eso”, declaró el atacante.

Javier Hernández aprovecha la cuarentena y juega con sus juguetes de los Caballeros del Zodiaco

El Chicharito reveló que aprovecha su estancia en casa para sacar su lado infantil y mencionó que ha comprado algunos juguetes armables de una de sus caricaturas favoritas: “Los Caballeros del Zodiaco”.

¡LO TIERNO! 😍 Así juega Chicharito con su hijo durante esta cuarentena Usemos este tiempo para disfrutar a nuestra familia pic.twitter.com/Ab9Sh4EeW7 — Analistas (@_Analistas) April 6, 2020

“Tengo un lado infantil menos oculto, ahorita compré 18 monos de colección de los Caballeros del Zodiaco, mi caricatura favorita de niño. Justo cuando empezó la cuarentana me aventé la serie cuando luchan contra los Caballeros Dorados, vi las figuras en línea y las compré todas”, agregó.

'Golazo' de Javier el ‘Chicharito’ Hernández en la cuarentena https://t.co/RrQPyNWS3j pic.twitter.com/YaS0HTZu03 — Pulzo (@pulzo) April 3, 2020

Por último, Javier Hernández afirmó que extraña la rutina de salir a entrenar con su club y participar en encuentro de futbol. “Obviamente extraño el futbol, extraño entrenar pero trato de no apegarme a eso, no depende de mí decir si iniciamos, jugamos o entrenamos, trato de aceptarlo. Claro que me jode a ratos, me despierto y me gustaría agarrar el coche e irme al entrenamiento, pero no está en mí”, finalizó.

Javier Hernández fue el fichaje bomba de la MLS al pasar de Sevilla al Galaxy de Los Ángeles, pero debido a la pandemia de COVID-19 que afecta a los Estados Unidos el delantero apenas pudo disputar un par de juegos con los angelinos en la Liga.

