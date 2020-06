Javier Aquino critica a Osorio por el planteamiento ante Suecia

Javier Aquino critica a Osorio por su planteamiento ante Suecia. Después de que Marco Fabián hablara sobre las polémicas declaraciones que realizó Juan Carlos Osorio sobre los seleccionados mexicanos que participaron en Rusia 2018, llegó el turno de Javier Aquino, jugador de Tigres, quien culpó al director técnico colombiano por el golpe anímico que recibió el grupo de futbolistas previo a enfrentar a Brasil en los octavos de final.

“Ese silencio al cual se refiere el profe (Juan Carlos Osorio) no lo recuerdo pero yo creo que en ningún momento el equipo tuvo dudas o miedo al enfrentar a Brasil, al contrario ese tipo de equipos siempre es una motivación y todos lo sabíamos, no se tuvo la capacidad mental de haber perdido contra Suecia, de no haber pasado en primer lugar y el profe en esa parte tiene que asumir cierta culpa, como todos”, declaró Aquino.

Asimismo, el atacante de los Tigres tundió a Osorio y aseguró que el actual entrenador de Atlético Nacional se equivocó en la estrategia que empleó en el último partido de la fase de grupo ante Suecia, en donde México puso en riesgo su calificación a la siguiente fase.

“Él manejó una estrategia en cada concentración durante todo el proceso y al final de cuentas él mismo se traicionó en el tercer partido. Quizá era momento que los jugadores que venían siendo titulares pudieran descansar un poco, que el resto que no venía jugando adquiriera cierta importancia dentro del grupo, al final de cuentas decide otra cosa”, añadió.

Juan Carlos Osorio señaló que los elementos de la Selección Mexicana guardaron silencio en el momento en que cuestionó si estaban listos para medirse ante Brasil. Asimismo, el cafetaleros aseguró que necesitaba de jugadores más talentosos para tener una oportunidad de competir ante la Verdeamarelha.

